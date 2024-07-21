Поцелованный богом: Глоба указал на знак, который станет блистать в августе

Август 2024 года станет превосходным периодом для Дев для развития и самопознания. Под действием положительных энергий они смогут приобрести новый опыт и умения, которые помогут им достичь своих целей. В этом месяце стоит обратить внимание на свои мечты и желания, так как у Дев есть все шансы на их осуществление в ближайшем времени.

Кроме того, Глоба советует Девам уделить внимание отношениям с близкими. В августе у них появится прекрасная возможность укрепить связи и разрешить конфликты. Благоприятная атмосфера вокруг Дев способствует более глубокому пониманию и взаимопониманию с другими.