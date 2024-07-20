Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зеленых щей
- 21:30 20 июля
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- Служба новостей
На зиму можно легко приготовить заготовку из свежего щавеля для зеленых щей. Вам понадобятся небольшие стерилизованные баночки и свежий щавель, а также кастрюля с кипящей водой и шумовка.
Начните с промывки щавеля и нарезки его на небольшие порции. Затем подготовьте кастрюлю с кипящей водой и аккуратно помещайте щавель в кипяток небольшими порциями. Дайте щавелю оставаться в кипятке не более 30 секунд, пока он не приобретет болотный оттенок.
Используя шумовку, аккуратно вынимайте щавель из кипятка и позволяйте ему стечь. Затем помещайте щавель в стерильные баночки. Закройте баночки плотно чистыми крышками и дайте им остыть.
Заготовка из щавеля будет хорошо храниться в плотно закрытых банках. Однако следует помнить о том, что после открытия банки и контакта с воздухом щавель начнет окисляться и изменять свой вкус. Поэтому рекомендуется использовать заготовку сразу же для приготовления зелёного супа. Поэтому рассчитывайте так, чтобы одна банка предназначалась для одной кастрюли супа.
Таким образом, с помощью этой простой заготовки вы сможете насладиться зелеными щами даже зимой и сохранить свежий вкус щавеля на протяжении всего сезона, пишет pravda.ru.
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