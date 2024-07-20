Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зеленых щей

На зиму можно легко приготовить заготовку из свежего щавеля для зеленых щей. Вам понадобятся небольшие стерилизованные баночки и свежий щавель, а также кастрюля с кипящей водой и шумовка.

Начните с промывки щавеля и нарезки его на небольшие порции. Затем подготовьте кастрюлю с кипящей водой и аккуратно помещайте щавель в кипяток небольшими порциями. Дайте щавелю оставаться в кипятке не более 30 секунд, пока он не приобретет болотный оттенок.