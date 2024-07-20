Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 22 июля

Известный астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на 22 июня и назвала три знака зодиака, которым особенно повезет в лотерее. Если вы относитесь к одному из этих знаков, возможно, стоит попробовать свою удачу!

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны, 22 июня для вас будет особенно удачным днем. Ваша энергия и решительность помогут вам сделать правильный выбор. Не бойтесь рисковать и участвовать в лотерее – звезды на вашей стороне. Возможно, именно сегодня вы получите долгожданный выигрыш.