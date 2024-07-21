Зима близко: Вильфанд предсказал скорое падение температуры, указав регионы, где это случится
- 09:20 21 июля
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- Служба новостей
На Урале в ближайшее время ожидается снижение температуры до 18 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура в Ямало-Ненецком автономном округе и Екатеринбурге уже достигла 20-23 градусов, что является нормальным для этих регионов. В ближайшие дни температура может колебаться в пределах 18-23 градусов, что станет заметным понижением.
Роман Вильфанд объяснил, что похолодание связано с поступлением холодных воздушных масс. Эта температура на 4 градуса ниже средних значений для данного времени года. Кстати, фраза «Зима близко», ставшая мемом, является девизом дома Старков из сериала «Игра престолов». В сериале их родовой замок Винтерфелл, по сути, расположен на месте битвы с белыми ходоками, что объясняет его название (winter fell – зима пала). Благодаря горячим источникам под замком, в Винтерфелле тепло даже зимой.
В то же время в Московском регионе на предстоящей неделе останется тёплая, хотя и дождливая погода с дневной температурой от +22 до +26 градусов. На курортах Сочи ожидается около +30 градусов, переменная облачность, вода +28 градусов. В Крыму будет аналогичная температура, почти без осадков и солнечно. В турецкой Анталии сегодня температура достигнет +40 градусов, но затем воздух немного остынет, и в течение недели температура не будет превышать +34 градусов, осадков не ожидается. В египетской Хургаде солнечно и сухо, дневная температура всю неделю будет около +37-39 градусов.