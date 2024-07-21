Зима близко: Вильфанд предсказал скорое падение температуры, указав регионы, где это случится

На Урале в ближайшее время ожидается снижение температуры до 18 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в Ямало-Ненецком автономном округе и Екатеринбурге уже достигла 20-23 градусов, что является нормальным для этих регионов. В ближайшие дни температура может колебаться в пределах 18-23 градусов, что станет заметным понижением.