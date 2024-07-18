В Коми годовая инфляция достигла 8%

В июне годовой уровень инфляции в Республике Коми достиг 8,0%, тогда как в мае он был на уровне 7,5%. Ускорение инфляции связано с сокращением предложения ряда товаров и услуг при высоком спросе, а также с ростом тарифов на жилищные услуги, сообщает местное отделение Банка России.

Особенно заметен рост цен в сфере услуг. Одной из причин стало июньское увеличение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, которые обычно индексируются в начале года. В том же месяце возросший спрос на внутренний туризм вызвал рост цен на авиабилеты.