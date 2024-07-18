В Коми годовая инфляция достигла 8%
- 19:13 18 июля
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- Инесса Богатая
В июне годовой уровень инфляции в Республике Коми достиг 8,0%, тогда как в мае он был на уровне 7,5%. Ускорение инфляции связано с сокращением предложения ряда товаров и услуг при высоком спросе, а также с ростом тарифов на жилищные услуги, сообщает местное отделение Банка России.
Особенно заметен рост цен в сфере услуг. Одной из причин стало июньское увеличение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, которые обычно индексируются в начале года. В том же месяце возросший спрос на внутренний туризм вызвал рост цен на авиабилеты.
Снижение объемов импорта привело к уменьшению предложения картофеля, что вызвало его подорожание. В то же время спрос на легковые автомобили снизился, что замедлило их удорожание.
Инфляция в Коми остается ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,1%) и по России в целом (8,6%).
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