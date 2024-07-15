В Емве женщина напала с ножом на неходячего инвалида

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Емве местная жительница предстала перед судом за угрозу убийством. Детали преступления рассказали в пресс-службе судов Коми. По информации ведомства, в марте этого года женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире, принадлежащей её сожителю, в ходе конфликта с последним, ударила ножом мужчину в правое предплечье, оставив ссадину. Эта травма не повлияла на здоровье пострадавшего, однако агрессивная горожанка угрожала ему убийством со словами "я тебя убью".

Пострадавший воспринял угрозы как реальные и имел все основания опасаться их исполнения. Причина в том, что женщина была пьяна, и реально угрожала жизни и здоровью пострадавшего. Более того, пострадавший, находясь в инвалидном кресле, не мог оказать должного сопротивления и в момент атаки был беззащитен.

На всех этапах расследования и судебного процесса, подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.