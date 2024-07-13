В Коми уже больше недели ищут двоих мужчин

Фото из архива "Про Город"

В Печоре исчез 70-летний Шукюров Хосрой Дадаш Оглы. О поиске пропавшего объявил на странице во ВКонтакте волонтерский отряд "Лиза Алерт". По их данным, о местонахождении мужчины ничего не известно с 5 июля 2024 года. Особые приметы 70-летнего мужчины: рост около 175 см, стройное телосложение, черные с сединой волосы, карие глаза.

Информация о том, во что он был одет, отсутствует.

Также пропал 62-летний Василий Михайлович Федюнев из деревни Визинга Сысольского района. Его ищут с 27 июля этого года. Район поисков расширен до деревни Объячево Прилузского района.

Приметы мужчины: рост 165 см, телосложение среднее, глаза голубые, волосы седые. На момент пропажи был одет в голубую джинсовую куртку, черные шорты, черные кроссовки и черную кепку.

Волонтеры обращаются с просьбой к водителям, которые ехали 28 июня 2024 года с 05: 00 до 23: 00 по трассе Визинга — Киров (федеральная трасса Р-176 "Вятка"). Очень ценны будут записи видеорегистраторов. Эти записи можно передать организаторам поиска: Алена (Кнопка) 8 (904) 232-78-68, Евгения (Ева) 8 (904) 201-48-11.