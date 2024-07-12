Выяснилось будут ли вводить туристический сбор в Коми

В 2024 году ожидается рост числа туристов, приезжающих в Республику Коми благодаря новым туристическим местам, маршрутам и увеличению количества туроператоров. Национальный парк "Югыд ва", Печоро-Илычский заповедник и заказник "Параськины озера" по-прежнему остаются наиболее популярными направлениями среди туристов.

Минэкономразвития России предложило регионам установить туристический сбор с 2025 года, который может составить до 1% от стоимости проживания в гостиницах. Тем не менее, власти Коми не планируют вводить этот сбор на территории республики.