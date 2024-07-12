Выяснилось будут ли вводить туристический сбор в Коми
- 14:30 12 июля
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- Инесса Богатая
В 2024 году ожидается рост числа туристов, приезжающих в Республику Коми благодаря новым туристическим местам, маршрутам и увеличению количества туроператоров. Национальный парк "Югыд ва", Печоро-Илычский заповедник и заказник "Параськины озера" по-прежнему остаются наиболее популярными направлениями среди туристов.
Минэкономразвития России предложило регионам установить туристический сбор с 2025 года, который может составить до 1% от стоимости проживания в гостиницах. Тем не менее, власти Коми не планируют вводить этот сбор на территории республики.
В 2023 году регион посетило около 273,5 тысяч туристов, что на 10% больше по сравнению с 2022 годом. Количество коллективных средств размещения также увеличилось на 10%, достигнув 123 единиц, тогда как число номеров выросло на 5% и составило 3093 номера. Вместимость этих мест увеличилась на 10% и достигла 6926 мест.
Доходы от коллективных средств размещения возросли на 34%, достигнув 1, 52 млрд рублей. Количество занятых в сфере гостеприимства увеличилось на 10% и составило 1398 человек. В 2024 году ожидается дальнейший рост внутреннего туризма, а также числа туроператоров, особенно из Москвы.
В 2023 году наиболее посещаемыми объектами стали парк "Югыд ва" (8247 человек), Печоро-Илычский заповедник (2950 человек) и заказник "Параськины озера" (15189 человек). Также популярны туры выходного дня в гостевой дом в Подчерье, на базу "Санавож", Аранецкий перевал и музей парка в Вуктыле.
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