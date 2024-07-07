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Всех, кто передает в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июле

Всех, кто передает в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июлеФото из архива ПроГород Ухта

В последние месяцы некоторые жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой начисления платы за воду по нормативу вместо фактических показаний счетчика. Причина — управляющие компании не признают факт передачи данных через личный кабинет на своем сайте. Что делать в такой ситуации? Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в своем Телеграм-канале.

Шаг 1. Запросите выписку из истории сообщений

Первым делом обратитесь в управляющую компанию с запросом на предоставление выписки из истории сообщений, направленных вами через личный кабинет за определенный период. Это позволит установить, действительно ли информация была получена и сохранена компанией.

Шаг 2. Подача заявки на проверку счетчика

Если компания не сможет найти ваши сообщения и доказать факт передачи показаний не удастся, можно воспользоваться пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011). Согласно подпункту е2, исполнитель коммунальной услуги обязан провести проверку счетчика в 10-дневный срок со дня получения соответствующего заявления от потребителя. Подайте заявку на проверку вашего счетчика, чтобы убедиться в его исправности.

Шаг 3. Подготовка заявления о перерасчете платы

После проверки счетчика (если он окажется исправным), подайте заявление о перерасчете платы за прошедшее время по его показаниям. В этом случае можно сослаться на пункт 61 тех же Правил № 354. Это поможет восстановить справедливость и избежать переплаты за коммунальные услуги.

Итоги и рекомендации

Если вы столкнулись с ситуацией, когда управляющая компания отрицает факт передачи показаний счетчика, следуйте описанным шагам: запросите выписку из истории сообщений, подайте заявку на проверку счетчика и, при необходимости, подайте заявление о перерасчете платы. Это поможет вам защитить свои права и добиться справедливого начисления платы за воду, пишет sevastopolmedia.ru.

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