Всех, кто передает в управляйку показания с счетчиков ЖКХ, ждет неприятный сюрприз в июле

В последние месяцы некоторые жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемой начисления платы за воду по нормативу вместо фактических показаний счетчика. Причина — управляющие компании не признают факт передачи данных через личный кабинет на своем сайте. Что делать в такой ситуации? Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в своем Телеграм-канале.

Шаг 1. Запросите выписку из истории сообщений

Первым делом обратитесь в управляющую компанию с запросом на предоставление выписки из истории сообщений, направленных вами через личный кабинет за определенный период. Это позволит установить, действительно ли информация была получена и сохранена компанией.