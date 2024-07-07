Теперь полный запрет: пенсионеров, кому исполнилось 70 лет, ждет большой сюрприз 8 июля

В последние годы вопросы повышения качества жизни пожилых граждан вышли на первый план в социальной политике российского государства. Одним из ключевых направлений этой работы стало расширение различных льгот и привилегий для людей старше 70 лет, направленных на обеспечение достойных условий существования для представителей старшего поколения.

Одним из наиболее значимых нововведений стало двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для пенсионеров старше 70 лет. Этот беспрецедентный шаг позволяет существенно повысить уровень материального благосостояния граждан пожилого возраста, обеспечивая им возможность вести более комфортную и независимую жизнь. Более того, государство продолжает наращивать меры поддержки, распространяя удвоенные пенсионные выплаты и на граждан в возрасте 80 лет, и даже старше.