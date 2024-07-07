Увидела, как подруга кладет яйца в морозилку: Сначала не поняла, теперь сама так делаю

Фото из архива "Про Города"

Мало кто из хозяек знает о полезности замораживания куриных яиц, хотя это действие может принести ощутимую пользу, пишет портал hibiny.ru.

Просто положите несколько яиц в морозильную камеру на 1–2 часа, и вы сможете приготовить необычный завтрак.