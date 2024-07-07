Увидела, как подруга кладет яйца в морозилку: Сначала не поняла, теперь сама так делаю
- 11:05 7 июля
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- Служба новостей
Мало кто из хозяек знает о полезности замораживания куриных яиц, хотя это действие может принести ощутимую пользу, пишет портал hibiny.ru.
Просто положите несколько яиц в морозильную камеру на 1–2 часа, и вы сможете приготовить необычный завтрак.
После того как яйца замёрзли, их можно легко очистить от скорлупы. С помощью острого ножа нарежьте яйца на ломтики поперёк.
Выложите нарезанные ломтики на предварительно разогретую с маслом сковороду. Жарьте их, как обычную яичницу, при желании можно украсить блюдо сыром или зеленью.
Таким образом, из одного яйца получится 5–6 мини-яичниц, каждая из которых будет содержать и белок, и желток. Их удобно класть на бутерброды, а для детей можно подать как самостоятельное интересное блюдо.
Энтузиазм ваших близких вам гарантирован. Приятного аппетита!
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