Многие ждали: в Сбере ввели новую функцию по возврату случайных переводов
- 23:24 3 июля
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- Служба новостей
В Сбербанке рассказали о новой функции, которую можно использовать в приложении СберБанк Онлайн.
Она доступна обладателям смарфтонов и планшетов, имеющих операционные системы Android версии от 15.2 и iOS версии от 15.3.
«Мы добавили в СберБанк Онлайн возможность, которую многие давно ждали! Теперь можно за секунду вернуть перевод, который пришел вам по ошибке», — рассказали в Сбере.
Раньше в таких случаях необходимо было дождаться, когда отправитель поймет, что ошибся, и перешлет свои контактные данные для возврата денег, пояснили в пресс-службе.
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Теперь пользователь, ошибочно получивший перевод, может вернуть деньги нажав пару кнопок.
Для этого следует зайти в раздел «История операций» и нажать на нужный перевод. Далее необходимо нажать кнопку «Отправить обратно» и выбрать карту или счет, с которых спишутся деньги.
«Подтверждаете операцию — и все готово», — рассказали в Сбере.
Подобный возврат средств доступен в течение 5 дней после получения денег. Он никак не влияет на лимиты на переводы.
«Возвращать деньги можно только клиентам Сбера, на наши карты. А чтобы все работало, нужна свежая версия приложения СберБанк Онлайн: от 15.2 для Android и от 15.3 для iOS», — предупредили в финансово-кредитной организации, пишет pnz.ru.
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