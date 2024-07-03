Многие ждали: в Сбере ввели новую функцию по возврату случайных переводов

В Сбербанке рассказали о новой функции, которую можно использовать в приложении СберБанк Онлайн.

Она доступна обладателям смарфтонов и планшетов, имеющих операционные системы Android версии от 15.2 и iOS версии от 15.3.

«Мы добавили в СберБанк Онлайн возможность, которую многие давно ждали! Теперь можно за секунду вернуть перевод, который пришел вам по ошибке», — рассказали в Сбере.

Раньше в таких случаях необходимо было дождаться, когда отправитель поймет, что ошибся, и перешлет свои контактные данные для возврата денег, пояснили в пресс-службе.

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Теперь пользователь, ошибочно получивший перевод, может вернуть деньги нажав пару кнопок.

Для этого следует зайти в раздел «История операций» и нажать на нужный перевод. Далее необходимо нажать кнопку «Отправить обратно» и выбрать карту или счет, с которых спишутся деньги.