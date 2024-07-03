Жара до +35С, гроза и шквалистый ветер: погода в Коми 3 июля

Очередной жаркий день ожидает сегодня жителей Коми. Подробнее по погоде 3 июля рассказали в региональном ЦГМС. В целом на территории региона установится переменная облачность.

Синоптики также обещают кратковременный дождь, а местами пройдут ливень и гроза. Ветер подует с юга. Его скорость составит около 6-11 метров в секунду, однако при грозе возможно усиление до 14 метров в секунду. Специалисты также предупредили об опасном шквалистом усилении до 17-22 метров в секунду. В ночное время суток температура воздуха составит около +15...+20, днем столбик термометра поднимется до отметки +23...+28С. В южной части республики воздух прогреется до 35С выше нуля. В районах крайнего севера ночью +9...+14С, днем потеплеет до +17...+22°С.