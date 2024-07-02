Коми занимает 20 место по уровню доходов населения в России: за чертой бедности живут всего 11%
- 14:45 2 июля
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- Инесса Богатая
Республика Коми сумела войти в топ-20 регионов России по уровню доходов, как это показывает аналитика РИА "Новости". Это свидетельствует о стабильном улучшении экономической ситуации в регионе.
Согласно данным исследования, медианные доходы жителей Коми позволяют им приобрести фиксированный набор товаров и услуг в 1,9 раза больше, чем минимально необходимый. Кроме того, уровень бедности в регионе уменьшился на 0, 2 процентных пункта и составил 11,5% населения. Эти показатели указывают на положительные изменения в социально-экономической сфере региона.
Лидером рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ, что неудивительно, учитывая его богатые природные ресурсы и высокий уровень доходов. В то время как аутсайдером в этом рейтинге продолжает оставаться Республика Ингушетия с коэффициентом доходов всего 1,1. Это подчеркивает значительные социально-экономические различия между регионами России и необходимость направленных мер поддержки для менее обеспеченных регионов.
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