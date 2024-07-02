Коми занимает 20 место по уровню доходов населения в России: за чертой бедности живут всего 11%

Республика Коми сумела войти в топ-20 регионов России по уровню доходов, как это показывает аналитика РИА "Новости". Это свидетельствует о стабильном улучшении экономической ситуации в регионе.

Согласно данным исследования, медианные доходы жителей Коми позволяют им приобрести фиксированный набор товаров и услуг в 1,9 раза больше, чем минимально необходимый. Кроме того, уровень бедности в регионе уменьшился на 0, 2 процентных пункта и составил 11,5% населения. Эти показатели указывают на положительные изменения в социально-экономической сфере региона.