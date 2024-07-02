Даже старые тряпки с кухни перестанут вонять: 1 хитрость продлит им жизнь и придаст свежий вид

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С течением времени кухонные тряпки накапливают грязь, жир и неприятные запахи, что делает их менее эффективными и гигиеничными. Вот несколько полезных советов, как вернуть свежесть вашим кухонным тряпкам: Предварительная обработка Перед стиркой рекомендуется провести предварительную обработку:

— Замачивание в горячей воде с моющим средством: Наполните большую чашу или раковину горячей водой и добавьте моющее средство для белья. Погрузите тряпки в этот раствор и оставьте на несколько часов или на ночь. Это поможет разрушить жир и грязевые отложения.

Стирка в стиральной машине

— Использование горячей воды и стирального порошка: После замачивания загрузите тряпки в стиральную машину. Запустите цикл стирки с горячей водой и обычным стиральным порошком. Горячая вода эффективнее удаляет жир и грязь.

— Добавление уксуса или соды: Для повышения эффективности стирки можно добавить в барабан стиральной машины половину чашки уксуса или соды вместе с тряпками.

Проверка на наличие запахов

— Использование отбеливателя или средств для удаления запахов: Если тряпки продолжают издавать неприятные запахи, используйте отбеливатель или специальное средство для удаления запахов. Добавьте их в соответствующий отсек стиральной машины, следуя инструкциям на упаковке.

Сушка

— Сушка на воздухе: После стирки рекомендуется сушить кухонные тряпки на воздухе или на солнце, чтобы они полностью высохли и избавились от остатков запахов.

Регулярная замена

— Соблюдение гигиенических стандартов: Для поддержания свежести рекомендуется регулярно заменять кухонные тряпки — примерно каждые несколько месяцев, особенно если они часто используются.

Отстирывание старых кухонных тряпок требует некоторого усилия, но правильный подход поможет сохранить их чистоту и эффективность надолго, пишет sevastopolmedia.ru.