Даже старые тряпки с кухни перестанут вонять: 1 хитрость продлит им жизнь и придаст свежий вид
- 11:04 2 июля
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- Служба новостей
С течением времени кухонные тряпки накапливают грязь, жир и неприятные запахи, что делает их менее эффективными и гигиеничными. Вот несколько полезных советов, как вернуть свежесть вашим кухонным тряпкам:
- Предварительная обработка
Перед стиркой рекомендуется провести предварительную обработку:
— Замачивание в горячей воде с моющим средством: Наполните большую чашу или раковину горячей водой и добавьте моющее средство для белья. Погрузите тряпки в этот раствор и оставьте на несколько часов или на ночь. Это поможет разрушить жир и грязевые отложения.
- Стирка в стиральной машине
— Использование горячей воды и стирального порошка: После замачивания загрузите тряпки в стиральную машину. Запустите цикл стирки с горячей водой и обычным стиральным порошком. Горячая вода эффективнее удаляет жир и грязь.
— Добавление уксуса или соды: Для повышения эффективности стирки можно добавить в барабан стиральной машины половину чашки уксуса или соды вместе с тряпками.
- Проверка на наличие запахов
— Использование отбеливателя или средств для удаления запахов: Если тряпки продолжают издавать неприятные запахи, используйте отбеливатель или специальное средство для удаления запахов. Добавьте их в соответствующий отсек стиральной машины, следуя инструкциям на упаковке.
- Сушка
— Сушка на воздухе: После стирки рекомендуется сушить кухонные тряпки на воздухе или на солнце, чтобы они полностью высохли и избавились от остатков запахов.
- Регулярная замена
— Соблюдение гигиенических стандартов: Для поддержания свежести рекомендуется регулярно заменять кухонные тряпки — примерно каждые несколько месяцев, особенно если они часто используются.
Отстирывание старых кухонных тряпок требует некоторого усилия, но правильный подход поможет сохранить их чистоту и эффективность надолго, пишет sevastopolmedia.ru.
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