В Коми нетрезвый водитель без прав сбил пешехода и скрылся с места ДТП
- 10:30 2 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В поселке Зимстан Усть-Куломского района Коми произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина за рулем отечественного авто ВАЗ-21154 сбил пешехода и уехал с места аварии. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июля. 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решился сесть за руль машины. При выполнении маневра движения задним ходом, водитель сбил пешехода. После совершения преступления, он решил экстренно покинуть место происшествия.
В ДТП пострадал 35 летний пешеход. Медики диагностировали у него ушибы левого бедра, коленного сустава, предплечья и кровоподтек в области левого глаза. Госпитализация не потребовалась.
Виновника аварии задержала полиция и поместила в спецприемник. По данным ГАИ, у мужчины не было водительских прав.
Читайте также:
- "Судьбоносный месяц": Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым июль покажется сказкой
- Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 неожиданных совета от шеф-повара
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю