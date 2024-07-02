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В Коми нетрезвый водитель без прав сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Коми нетрезвый водитель без прав сбил пешехода и скрылся с места ДТПФото Управления Госавтоинспекции РК

В поселке Зимстан Усть-Куломского района Коми произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина за рулем отечественного авто ВАЗ-21154 сбил пешехода и уехал с места аварии. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми. 

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июля.  22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решился сесть за руль машины. При выполнении маневра движения задним ходом, водитель сбил пешехода. После совершения преступления, он решил экстренно покинуть место происшествия. 

В ДТП пострадал 35 летний пешеход. Медики диагностировали у него ушибы левого бедра, коленного сустава, предплечья и кровоподтек в области левого глаза. Госпитализация не потребовалась. 

Виновника аварии задержала полиция и поместила в спецприемник. По данным ГАИ, у мужчины не было водительских прав.

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