В Коми нетрезвый водитель без прав сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В поселке Зимстан Усть-Куломского района Коми произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина за рулем отечественного авто ВАЗ-21154 сбил пешехода и уехал с места аварии. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Коми.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июля. 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решился сесть за руль машины. При выполнении маневра движения задним ходом, водитель сбил пешехода. После совершения преступления, он решил экстренно покинуть место происшествия.