Назван обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам

В 2018 году в России было принято решение о поэтапном повышении пенсионного возраста. Это значительное изменение коснулось всех возрастных категорий, начиная с людей, рожденных в середине 1950-х годов и моложе. До этого момента возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, что обусловило необходимость реформирования пенсионной системы в соответствии с современными экономическими и демографическими условиями.

Новые правила вводились постепенно, предоставляя гражданам возможность адаптироваться к изменяющимся условиям. Правительство учло необходимость поддержания социальной справедливости и сохранения льгот для определенных категорий граждан, таких как многодетные матери и лица с длительным трудовым стажем. Эти меры направлены на обеспечение устойчивости пенсионной системы и создание условий для более длительного и активного трудового участия населения.