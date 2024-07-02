Назван обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам
- 09:40 2 июля
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- Служба новостей
В 2018 году в России было принято решение о поэтапном повышении пенсионного возраста. Это значительное изменение коснулось всех возрастных категорий, начиная с людей, рожденных в середине 1950-х годов и моложе. До этого момента возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, что обусловило необходимость реформирования пенсионной системы в соответствии с современными экономическими и демографическими условиями.
Новые правила вводились постепенно, предоставляя гражданам возможность адаптироваться к изменяющимся условиям. Правительство учло необходимость поддержания социальной справедливости и сохранения льгот для определенных категорий граждан, таких как многодетные матери и лица с длительным трудовым стажем. Эти меры направлены на обеспечение устойчивости пенсионной системы и создание условий для более длительного и активного трудового участия населения.
График изменения пенсионного возраста
Согласно новому графику, возраст выхода на пенсию для различных возрастных категорий изменился следующим образом:
- Женщины, рожденные в 1964 году, и мужчины, рожденные в 1959 году, получили право выхода на страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.
- Женщины, рожденные в 1965 году, и мужчины, рожденные в 1960 году, получили право выхода на пенсию в 56,5 и 61,5 лет соответственно.
- Женщины, рожденные в 1966 году, и мужчины, рожденные в 1961 году, смогут получать страховую пенсию по старости с 58 и 63 лет соответственно, начиная с 2024 года.
- Женщины, рожденные в 1967 году, и мужчины, рожденные в 1962 году, смогут выйти на пенсию в 59 и 64 года соответственно, начиная с 2026 года.
- Женщины, рожденные в 1968 году и позже, и мужчины, рожденные в 1963 году и позже, получат право на пенсию в 60 и 65 лет соответственно, начиная с 2028 года.
Для женщин, имеющих пять и более детей, сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет. С 2019 года была введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет и с четырьмя детьми в 56 лет.
Для стимулирования продолжения трудовой деятельности также была введена возможность досрочного выхода на пенсию для лиц с длительным страховым стажем. Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к современным реалиям и стимуляцию трудовой активности среди населения. Они учитывают индивидуальные жизненные обстоятельства и длительность трудового стажа, предоставляя возможность досрочного выхода на пенсию в определенных случаях, пишет sevastopolmedia.ru.
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