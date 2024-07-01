"Сразу же отключитесь!": всех клиентов "Сбербанк Онлайн" предупредили

Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.

Мошенники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом. Затем они инициируют видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, злоумышленники утверждают, что скоро позвонит специалист для помощи с обновлением.