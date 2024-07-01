Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

"Сразу же отключитесь!": всех клиентов "Сбербанк Онлайн" предупредили

"Сразу же отключитесь!": всех клиентов "Сбербанк Онлайн" предупредилиfreepik.com

Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.

Мошенники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом. Затем они инициируют видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, злоумышленники утверждают, что скоро позвонит специалист для помощи с обновлением.

После этого преступники звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Убеждая клиента, они просят включить режим демонстрации экрана, объясняя это необходимостью для активации системы диагностики счета. На самом деле, через эту функцию они получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и СМС-кодам.

Чтобы защититься от этого мошенничества, следуйте следующим рекомендациям:

  1. Игнорируйте звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не инициируют диалог с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
  2. Не включайте демонстрацию экрана во время разговора с незнакомцами. Это может позволить мошенникам получить доступ к вашей личной информации, включая номера карт и суммы на счетах.
  3. Будьте внимательны при обновлении мобильных приложений. Загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store и Google Play, и избегайте переходов по ссылкам из сообщений.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете предотвратить возможные попытки мошенничества и защитить свои финансовые данные, пишет gorodkirov.ru.

Читайте также: 

...

  • 0

Популярное

Последние новости