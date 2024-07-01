"Сразу же отключитесь!": всех клиентов "Сбербанк Онлайн" предупредили
- 23:24 1 июля
- 12+
- Служба новостей
Финансовые мошенники разработали новый способ обмана, который включает использование функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.
Мошенники создают поддельные аккаунты в мессенджерах, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом. Затем они инициируют видеозвонок, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают у жертвы, обновляла ли она недавно мобильное приложение. Если ответ отрицательный, злоумышленники утверждают, что скоро позвонит специалист для помощи с обновлением.
После этого преступники звонят с другого аккаунта, утверждая, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Убеждая клиента, они просят включить режим демонстрации экрана, объясняя это необходимостью для активации системы диагностики счета. На самом деле, через эту функцию они получают доступ к реквизитам карт, балансам счетов и СМС-кодам.
Чтобы защититься от этого мошенничества, следуйте следующим рекомендациям:
- Игнорируйте звонки и сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не инициируют диалог с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
- Не включайте демонстрацию экрана во время разговора с незнакомцами. Это может позволить мошенникам получить доступ к вашей личной информации, включая номера карт и суммы на счетах.
- Будьте внимательны при обновлении мобильных приложений. Загружайте обновления только из официальных источников, таких как App Store и Google Play, и избегайте переходов по ссылкам из сообщений.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете предотвратить возможные попытки мошенничества и защитить свои финансовые данные, пишет gorodkirov.ru.
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