В Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбака

В Сысольском районе в реке Сысола ищут пропавшего рыбака. Мужчина 1973 года рождения пропал 16 июня около 19:00 возле села Палауз. Специалисты сыктывкарского аварийно-спасательного отряда “СПАС-КОМИ” Комитета ГО и ЧС подключились к поискам.

Приятель пропавшего мужчины сообщил в ЕДДС муниципалитета о том, что рыбак спускался вниз по течению на лодке и пропал. Сам речной транспорт был обнаружен вместе с вещами, а самого жителя республики на месте не было.