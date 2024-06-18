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В Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбака

В Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбакаФото из архива "Про Город"

В Сысольском районе в реке Сысола ищут пропавшего рыбака. Мужчина 1973 года рождения пропал 16 июня около 19:00 возле села Палауз. Специалисты сыктывкарского аварийно-спасательного отряда “СПАС-КОМИ” Комитета ГО и ЧС подключились к поискам. 

Приятель пропавшего мужчины сообщил в ЕДДС муниципалитета о том, что рыбак спускался вниз по течению на лодке и пропал. Сам речной транспорт был обнаружен вместе с вещами, а самого жителя республики на месте не было.

К поискам также подключились оперативная группа МВД с кинологом и местные жители. 

Напомним, в Кировской области обнаружили тело 19-летнего студента Педколледжа – уроженца Коми Республики. Сообщается, что юношу нашли на реке Вятка рядом с городом Орлов.

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