В Сысольском районе Коми ищут пропавшего рыбака
- 11:23 18 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сысольском районе в реке Сысола ищут пропавшего рыбака. Мужчина 1973 года рождения пропал 16 июня около 19:00 возле села Палауз. Специалисты сыктывкарского аварийно-спасательного отряда “СПАС-КОМИ” Комитета ГО и ЧС подключились к поискам.
Приятель пропавшего мужчины сообщил в ЕДДС муниципалитета о том, что рыбак спускался вниз по течению на лодке и пропал. Сам речной транспорт был обнаружен вместе с вещами, а самого жителя республики на месте не было.
К поискам также подключились оперативная группа МВД с кинологом и местные жители.
Напомним, в Кировской области обнаружили тело 19-летнего студента Педколледжа – уроженца Коми Республики. Сообщается, что юношу нашли на реке Вятка рядом с городом Орлов.
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