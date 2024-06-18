Десять среднемесячных зарплат: средний размер взятки в Коми составил около 600 тысяч рублей

В Сыктывкаре в этом году выявлено больше всего коррупционных преступлений

Проблема коррупции в Республике Коми, как и во многих других регионах России, остается актуальной и требует комплексного подхода к решению. На площадке Общественной приемной главы Республики Коми состоялось важное мероприятие, посвященное противодействию коррупции. Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми Константин Попов предоставил информацию о текущей ситуации в регионе.