Десять среднемесячных зарплат: средний размер взятки в Коми составил около 600 тысяч рублей
- 08:30 18 июня
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- Иван Огурцов
В Сыктывкаре в этом году выявлено больше всего коррупционных преступлений
Проблема коррупции в Республике Коми, как и во многих других регионах России, остается актуальной и требует комплексного подхода к решению. На площадке Общественной приемной главы Республики Коми состоялось важное мероприятие, посвященное противодействию коррупции. Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Коми Константин Попов предоставил информацию о текущей ситуации в регионе.
За первые пять месяцев 2024 года полицейскими выявлено 75 преступлений коррупционной направленности. Больше всего преступлений коррупционной направленности зафиксировано в столице региона - Сыктывкаре (9 случаев), а также в Ухте и Усинске (по 7 случаев в каждом городе).
Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений остаются правонарушения, связанные с получением или дачей взятки. Зафиксированный ущерб от подобных действий по всей республике превысил 13 млн рублей. В среднем размер одной взятки составил около 600 тысяч рублей, что свидетельствует о том, что речь идет о серьезных нарушениях.
В числе резонансных дел - факты взяточничества в органах местного самоуправления, среди сотрудников лесного и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере здравоохранения. Эти случаи наглядно демонстрируют, что коррупция может проникать во все сферы жизни общества.
По словам Константина Попова, преступления коррупционной направленности зачастую носят скрытый характер. Это делает их особенно опасными, поскольку без помощи общественности и сознательности граждан правоохранительным органам бывает непросто бороться с коррупцией.
Особо подчеркивается важность активной гражданской позиции. Если люди будут сообщать о фактах вымогательства взяток, это значительно увеличит шансы на привлечение правонарушителей к ответственности.
В завершении мероприятия Константин Попов напомнил, что сообщить о фактах коррупции можно несколькими способами:
- Лично обратиться в любое подразделение полиции.
- Позвонить по номеру "02" или телефону доверия МВД по Республике Коми: 8(8212) 21-66-35.
- Направить письменное заявление в Управление экономической безопасности по адресу: г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 55.
Борьба с коррупцией - это не только задача правоохранительных органов. Важно, чтобы каждый гражданин понимал свою роль в этом процессе.