В Кировской области нашли тело пропавшего студента из Коми

Фото из архива "Про Город"

Жителя республики нашли в реке Вятка. Напомним, 19-летний студента Педколледжа города Орлов, уроженец Республики Коми, пропал 13 июня. Как сообщают подписчики группы “Я люблю Прилузье”, тело мальчика нашли вечером 16 июня в реке Вятка рядом с городом Орлов. Также в группе написали, что похороны пройдут в селе Объячево Прилузского района.

Как сообщают очевидцы, студент пропал на месте, где было быстрое течение реки.

Также напомним, в столице Коми 25-летняя девушка устроила дорожно-транспортное происшествие. Горожанка решила воспользоватся питбайком на улицах Сыктывкара, зная, что транспорт не предназначен для города. В итоге девушка не смогла рассчитать дистанцию на дороге и врезалась в отечественное авто. В результате ДТП, девушка получила перелом ключицы.