Синоптики рассказали о погоде на 18 июня
- 00:40 18 июня
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- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В региональном ЦГМС сообщили о том, какую погоду можно ожидать сегодня.
Так, 18 июня в Республике Коми ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, а на крайнем юге жители могут ожидать небольшой дневной дождь.
Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается северо-западный ветер, скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью достигнет отметки в +7…+12 градусов, а днем повысится до +21…+26.
В Сыктывкаре сегодня будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит +10…+12, а днем поднимется до +24…+26 градусов.