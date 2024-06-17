Синоптики рассказали о погоде на 18 июня

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В региональном ЦГМС сообщили о том, какую погоду можно ожидать сегодня. Так, 18 июня в Республике Коми ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, а на крайнем юге жители могут ожидать небольшой дневной дождь.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду. На крайнем северо-востоке ожидается северо-западный ветер, скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью достигнет отметки в +7…+12 градусов, а днем повысится до +21…+26.