В Коми вынесли приговор по факту гибели человека при проведении ремонта газопровода
- 22:30 17 июня
- 16+
- Олег Помидоров
Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в адрес 42-летнего жителя Омска, прораба ООО “НГСМ” и 52-летнего жителя села Трескино Пензенской области, машиниста крана-трубоукладчика. Всех их признали виновными в нарушении правил безопасности при проведении иных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека.
26 декабря 2022 года на газовом трубопроводе в Княжпогостском районе проходили работы по ликвидации технологического разрыва. В ходе мероприятий разорвалась стропа, из-за чего на дно упала траншея, где находился один из рабочих-монтажников. В результате происшествия мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.
Суд установил, что рабочий погиб в результате преступного нарушения прорабом и машинистом правил техники безопасности и приговорил прораба к двум годам лишения свободы условно, машинист крана-трубоукладчика получил наказание в виде 1,6 лет лишения свободы условно.