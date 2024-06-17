В Коми вынесли приговор по факту гибели человека при проведении ремонта газопровода

Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в адрес 42-летнего жителя Омска, прораба ООО “НГСМ” и 52-летнего жителя села Трескино Пензенской области, машиниста крана-трубоукладчика. Всех их признали виновными в нарушении правил безопасности при проведении иных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

26 декабря 2022 года на газовом трубопроводе в Княжпогостском районе проходили работы по ликвидации технологического разрыва. В ходе мероприятий разорвалась стропа, из-за чего на дно упала траншея, где находился один из рабочих-монтажников. В результате происшествия мужчина получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.