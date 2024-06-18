В Сыктывкаре выясняют обстоятельства получения травм пассажирами рейсового автобуса

Скриншот из видео очевидцев

В числе пострадавших 9-летний мальчик Сегодня днем на трассе Сыктывкар-Корткерос, в автобусе, принадлежащем частному предпринимателю, вышла из строя система охлаждения. В результате этого несчастного случая несколько пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок, получили термические ожоги различной степени тяжести.

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Девятилетний мальчик получил сильные ожоги ног - в автомобиль скорой помощи его транспортировали на носилках. Сейчас у мальчика все хорошо, в больнице медики перебинтовали ноги и отправили мальчика домой.

Следственные органы СК по Коми незамедлительно отреагировали на произошедшее и начали процессуальную проверку. Следователи должны установить все обстоятельства происшествия, выяснить, почему система охлаждения автобуса вышла из строя, и дать этому событию правовую оценку.

В рамках проверки планируется провести опрос свидетелей, в том числе пассажиров автобуса, водителя и членов экипажа. Также будет изучена документация по техническому состоянию автобуса, включая данные о последней проверке системы охлаждения, и о том, соответствовал ли автобус требованиям безопасности.