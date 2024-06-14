Клещи боятся как огня: домашнее средство, а защищает лучше магазинного аэрозоля
- 11:05 14 июня
- 12+
- Служба новостей
Исследования показали, что эфирные масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева наиболее эффективны в борьбе с этими насекомыми, пишет progorod33.ru.
Приобрести их можно в любой аптеке или магазине по доступной цене (около 45 рублей).
Как использовать:
-
Для людей:
- Добавьте 10-15 капель эфирного масла на 100 мл базового масла (например, кокосового, оливкового или миндального) и тщательно перемешайте.
- Нанесите полученную смесь на открытые участки кожи, избегая попадания на слизистые оболочки.
- Повторяйте процедуру каждые 2-3 часа, особенно после купания или обильного потоотделения.
- Важно! Не используйте эфирные масла на шерсти животных!
- Смешайте 2 грамма ванилина с 100 мл водки.
Дополнительные советы:
- Для усиления и пролонгирования действия эфирных масел, добавляйте их в спиртовую, уксусную или глицериновую основу.
- Используйте эфирные масла только в разбавленном виде, так как они могут вызывать раздражение кожи.
- Не забывайте о мерах предосторожности:
- Избегайте попадания эфирных масел в глаза и на слизистые оболочки.
- Не используйте эфирные масла для детей до 3 лет.
- Перед применением эфирных масел у людей с аллергией проведите тест на чувствительность.
Важно!
Эфирные масла, такие как чайное дерево, анис или душица, могут быть токсичны для кошек и собак.
Используйте эфирные масла с умом и обезопасьте себя и своих питомцев от укусов клещей!
Помните:
Данная информация не является медицинской рекомендацией.
Перед применением эфирных масел обязательно проконсультируйтесь с врачом или ветеринаром.
Читайте также:
- Зажмите 2 кнопки - и стиралка сама очистится грязи, плесени и остатков порошка: секрет вечной службы
- Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- Зарплата ниже МРОТа станет незаконной: новый законопроект разработали в Госдуме
- На АЗС будут заливать полный бак бензина бесплатно с 14 июня: автолюбителей ждет приятный сюрприз
- Осталась всего 1 неделя: россиян просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня