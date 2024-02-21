Из Сыктывкара с 20 февраля запускают прямые рейсы в Сочи и Махачкалу

В рамках расширения полетной программы авиакомпания Nordwind с 20 февраля запускает круглогодичные рейсы по маршруту Сыктывкар – Сочи. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам.

В летний период число полетов планируется увеличить до пяти в неделю. Новым и долгожданным направлением из Сыктывкара станет Махачкала. С 27 апреля рейсы в столицу Дагестана будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.