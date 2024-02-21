Из Сыктывкара с 20 февраля запускают прямые рейсы в Сочи и Махачкалу
- 16:27 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В рамках расширения полетной программы авиакомпания Nordwind с 20 февраля запускает круглогодичные рейсы по маршруту Сыктывкар – Сочи. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам.
В летний период число полетов планируется увеличить до пяти в неделю. Новым и долгожданным направлением из Сыктывкара станет Махачкала. С 27 апреля рейсы в столицу Дагестана будут выполняться дважды в неделю, по средам и субботам.
Правительство Республики Коми активно поддерживает инициативы по расширению авиасообщения для повышения транспортной доступности региона. Совместно с авиаперевозчиками и туристическими организациями развивается инфраструктура воздушных перевозок, субсидируются маршруты, а также выделяются средства на модернизацию аэропорта Сыктывкара.
Для продвижения новых рейсов в Сыктывкаре состоялась встреча представителей авиакомпании Nordwind с представителями туристической отрасли республики. На мероприятии обсудили перспективы сотрудничества, представили возможности продажи туристических пакетов на новых направлениях.
Туристический потенциал новых направлений Сочи является одним из самых популярных туристических центров России.