В Сыктывкаре полицейские вытащили пенсионерку из канавы

Сыктывкарские полицейские спасли пожилую женщину из снежного плена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточнили в ведомстве, в одно из дежурств сотрудники столичной Госавтоинспекции лейтенант полиции Сергей Пунегов и лейтенант полиции Кирилл Габов заметили, как в придорожной канаве по улице Эжвинской застряла пенсионерка. Выбраться самостоятельно женщина не могла, оставаясь по пояс в снегу. Полицейские не только помогли горожанке выбраться из сугроба, но и посадили в патрульное авто, чтобы старушка могла отогреться. Также женщине вызвали медиков для оказания необходимой помощи.