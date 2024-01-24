В Сыктывкаре полицейские вытащили пенсионерку из канавы
- 06:30 24 января
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарские полицейские спасли пожилую женщину из снежного плена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, в одно из дежурств сотрудники столичной Госавтоинспекции лейтенант полиции Сергей Пунегов и лейтенант полиции Кирилл Габов заметили, как в придорожной канаве по улице Эжвинской застряла пенсионерка. Выбраться самостоятельно женщина не могла, оставаясь по пояс в снегу. Полицейские не только помогли горожанке выбраться из сугроба, но и посадили в патрульное авто, чтобы старушка могла отогреться. Также женщине вызвали медиков для оказания необходимой помощи.
Позднее сыктывкарка рассказала, что споткнулась и упала в овражек, а выбраться из-за большого количества снега уже не смогла. Из-за низкой температуры воздуха она успела сильно замерзнуть.
Напомним, ранее в Коми росгвардеец спас женщину, а сам погиб.
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