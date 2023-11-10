Глава МВД РФ наградил сотрудников полиции Коми за мужество и героизм при спасении погибавших

В Коми прошла церемония награждения сотрудников полиции, на которой присутствовал сам глава МВД РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Как рассказал официальный представитель МВД РФ, накануне Дня работника МВД Министр внутренних дел РФ, Главнокомандующий Федеральной полицией нашей страны Владимир Колокольцев организовал праздничную церемонию вручения госнаград служащим правопорядка за успехи в спасении погибавших людей. В ходе торжества 4-м служащим МВД из Коми была вручена госнаграда - медаль "За спасение погибавших". Инцидент, за который были награждены участники церемонии, случился в мае прошлого года. В Усинске произошел пожар в жилом доме, и люди звали на помощь из окон горевшего строения.

Старший сержант милиции Рашим Ахмедов и сержант Равиль Кочекаев решили спасать граждан, несмотря на отсутствие средств индивидуальной защиты. Они вывели людей из задымленного здания и помогли семье с двумя маленькими детьми выбраться из полыхающей квартиры по пожарной лестнице.

Через месяц в Сыктывкаре МВД вновь оказалось на передовой. В комнате на пятом этаже жилого дома произошел пожар, и первыми на место происшествия прибыли госавтоинспекторы лейтенант Антон Размыслов и младший лейтенант Руслан Забоев. Они вызволили из огня мужчину, находившегося в бессознательном состоянии, и сумели спасти женщину в том же состоянии. Сотрудники органов внутренних дел также эвакуировали 50 гражданских лиц.

Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что подобные сотрудники, способные на такие подвиги, обладают особым нравственным стержнем. Для них служебный и гражданский долг являются высшей ценностью и главным моральным ориентиром на жизненном пути. Они способны сохранять самообладание в экстремальных ситуациях и знают, как оказать поддержку человеку, оказавшемуся в беде.