Пара "добрых" капель для богатырской рассады — найдёте в любой аптеке, а эффект на вес золота

Заметили, как ваши ростки тянутся вверх, бледнеют и выглядят слабыми? Возможно, им не хватает не просто света или "магазинных" подкормок, а мощного стимула для роста и развития. Откройте для себя невероятно простое и доступное средство из аптеки – таурин. Опытные огородники уже оценили его чудодейственные свойства, превращая слабую рассаду в настоящих богатырей.

Почему рассада "хандрит" и как ей помочь?

Недостаток света, перепады температуры, нехватка питательных веществ – все это факторы, которые могут "загрустить" вашу рассаду. В результате ростки вытягиваются, листья бледнеют, а корневая система развивается слабо. Привычные удобрения часто оказываются недостаточными, ведь они не борются с главным врагом – клеточным стрессом.