Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Гортензия больше не в моде – сад завоевывает новый эффектный кустарник: цветет с мая и до самых заморозков

Гортензия больше не в моде – сад завоевывает новый эффектный кустарник: цветет с мая и до самых заморозковСоздано ИИ/pg11.ru

Гортензии завораживают красотой, но их капризы часто отпугивают садоводов. Если вы мечтаете о кусте, который цветет обильно и без проблем, присмотритесь к пентасу ланцетовидному. Этот неприхотливый кустарник – настоящий герой сада, способный радовать сочными красками от июня до осенних заморозков.

Представьте: ваш участок сияет яркими цветами, пока другие растения уже отдыхают. Пентас не сдается, выпуская свежие бутоны, словно звезды на зеленом небе, и превращая сад в живую палитру.

Что такое пентас ланцетовидный и почему он покоряет сады

Пентас ланцетовидный – это компактный, густо разветвленный куст высотой 30-60 см. Его визитная карточка – пышные шаровидные соцветия из множества крошечных звездочек. Цвета разнообразны: от чистого белого и нежно-розового до ярко-малинового, сиреневого и глубокого фиолетового. Родом из тропиков, растение легко приживается в умеренном климате, показывая удивительную стойкость и любовь к цветению.

Как вырастить пентас в саду: простые шаги для успеха

Чтобы пентас расцвел во всей красе, следуйте базовым правилам ухода, которые не отнимут много времени.

Солнце – лучший друг. Пентас обожает свет. Выберите самое солнечное место на участке, чтобы добиться максимального количества цветов. В полутени бутоны будут скудными, а куст – вытянутым.

Полив и почва на высоте. Ему подойдет плодородная, рыхлая земля с хорошим дренажем. Поливайте регулярно, особенно в жару, но дайте верхнему слою почвы подсохнуть между процедурами. Это предотвратит гниение корней.

Подкормки для долголетия. Чтобы цветение длилось месяцами, удобряйте каждые две недели комплексом для цветущих растений. Удаляйте отцветшие соцветия – это подстегнет новые бутоны. Например, после первого обильного цветения в июле такая обрезка удвоит урожай цветов к августу.

Зимовка без сюрпризов. В средней полосе пентас не выдержит морозов – уже при +10°C он страдает. Выращивайте его как однолетник или осенью пересадите в горшок и держите в светлом месте при +15°C до весны. Это позволит наслаждаться растением год за годом.

Идеи для дизайна: где пентас засияет ярче всего

Компактная форма и яркие цвета делают пентас универсальным элементом ландшафта.

На клумбах как звезда. Разместите его на переднем плане миксбордеров – он создаст густые цветовые акценты, идеально сочетаясь с хостами или декоративными травами.

Бордюры для изящества. Из пентаса выходит аккуратный бордюр вдоль дорожек, который держит форму весь сезон, добавляя саду ритм и свежесть.

В контейнерах для гибкости. В горшках или вазонах пентас украсит террасу или балкон. Летом – на улице, зимой – в доме. Представьте: яркие шары цветов на патио, где собираются гости.

Бонус для любителей природы: нектар соцветий манит бабочек, превращая сад в оживленную экосистему. Пентас – это легкий способ добавить в ландшафт постоянный цветовой взрыв, с минимумом усилий.

Ранее мы писали Много раз подумайте, прежде чем сажать эти цветущие кустарники в своем саду и  Теперь сажаю картофель "наоборот" - белорусский метод, который повышает урожай в сотни раз..

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+