Я в вагоне с 40 туристами из Китая: что они делают в поездах РЖД
- 05:50 16 января
- Дмитрий Перцев
Медленный поезд из Москвы в Санкт-Петербург, отправляющийся с Рижского вокзала, проводит в пути около 16 часов. Этот маршрут, пролегающий через Ржев и Великие Луки, значительно увеличивает время в пути по сравнению со скоростными "Сапсанами". Билеты на эти "черепашьи" рейсы часто исчезают, будто по мановению волшебной палочки, из-за активности туристических агентств, бронирующих целые вагоны для организованных групп из КНР.
Организованный туризм являет собой особый мир, особенно ощутимый в замкнутом пространстве вагона. В стареньких вагонах с коричневой отделкой, словно сошедших со страниц советских кинолент, ощущается дефицит розеток для современных гаджетов. Примерно в четыре утра в коридоре начинается "зарядный бум": туристы занимают свободные точки питания, чтобы зарядить сразу несколько устройств. В таких обстоятельствах путешествие в "китайском плацкарте" требует от пассажиров умения адаптироваться и рационально распределять ресурсы.
Важной культурной особенностью путешественников из Китая является постоянное потребление горячей воды. Без преувеличения, каждый имеет при себе термос или специальный стакан. Согласно канонам традиционной китайской медицины, тёплая вода необходима для поддержания баланса в организме, словно эликсир молодости. Из-за массового спроса титан в вагоне часто не успевает нагреваться, что вызывает очереди и дополнительную нагрузку на оборудование состава.
Общение с иностранными группами обычно проходит спокойно, несмотря на языковой барьер. Проводники, подобно дипломатам широкого профиля, заранее предупреждают одиночных пассажиров о составе попутчиков.
"Вы будете единственным российским пассажиром во всем вагоне", – предупреждает проводник.
После периода активного обсуждения московских достопримечательностей в вагоне воцаряется тишина, словно по знаку дирижёра. Начальник поезда может предложить пересадку в другое место, но многие остаются из вежливости и благодаря дисциплинированности соседей.
Даже человек, впервые посетивший Россию, заметит, что длительные поездки способствуют культурному обмену. В знак признательности зарубежные гости часто оставляют сувениры – например, национальные сладости в жестяных коробках. Часто возникают типичные "дорожные" ситуации:
- повышенный спрос на кипяток для чая и приготовления еды;
- очереди в туалетные комнаты на станциях;
- нехватка розеток для подзарядки гаджетов.
Порой поднимается волна опасений, что шумная группа помешает спать в поезде, но в случае с туристами из КНР порядок соблюдается неукоснительно. Читая очередной отзыв иностранца о российских железных дорогах, можно увидеть, что вежливость и соблюдение тишины в ночное время – приоритет для большинства путешественников. Длительный маршрут через несколько областей становится комфортным благодаря взаимному уважению пассажиров, словно участники кругосветного путешествия.
Ранее путешественник Тим описал свои злоключения в китайском поезде эконом-класса. Блогер поделился впечатлениями о специфике вагонов с трехъярусными полками, где пассажирам верхних ярусов приходится лежать неподвижно. В китайских составах, несмотря на запреты, всё ещё встречается курение прямо в вагонах и ощущаются специфические запахи еды.
