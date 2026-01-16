Я в вагоне с 40 туристами из Китая: что они делают в поездах РЖД

Фото из архива "ПроГорода"

Медленный поезд из Москвы в Санкт-Петербург, отправляющийся с Рижского вокзала, проводит в пути около 16 часов. Этот маршрут, пролегающий через Ржев и Великие Луки, значительно увеличивает время в пути по сравнению со скоростными "Сапсанами". Билеты на эти "черепашьи" рейсы часто исчезают, будто по мановению волшебной палочки, из-за активности туристических агентств, бронирующих целые вагоны для организованных групп из КНР. Организованный туризм являет собой особый мир, особенно ощутимый в замкнутом пространстве вагона. В стареньких вагонах с коричневой отделкой, словно сошедших со страниц советских кинолент, ощущается дефицит розеток для современных гаджетов. Примерно в четыре утра в коридоре начинается "зарядный бум": туристы занимают свободные точки питания, чтобы зарядить сразу несколько устройств. В таких обстоятельствах путешествие в "китайском плацкарте" требует от пассажиров умения адаптироваться и рационально распределять ресурсы.

Важной культурной особенностью путешественников из Китая является постоянное потребление горячей воды. Без преувеличения, каждый имеет при себе термос или специальный стакан. Согласно канонам традиционной китайской медицины, тёплая вода необходима для поддержания баланса в организме, словно эликсир молодости. Из-за массового спроса титан в вагоне часто не успевает нагреваться, что вызывает очереди и дополнительную нагрузку на оборудование состава.