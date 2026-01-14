Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Лучше, чем гели для душа: 6 полезных и недорогих подарков с Wildberries

Лучше, чем гели для душа: 6 полезных и недорогих подарков с WildberriesФото из архива "ПроГорода"

До волшебного праздника осталось совсем чуть-чуть, и тем, кто еще в поиске идеального подарка, эта подборка станет настоящим спасением. Здесь собраны небанальные варианты с Wildberries, создающие атмосферу уюта и красоты, не требуя при этом баснословных вложений. Каждый из этих презентов – словно маленькая искорка тепла, способная растопить сердце.

Готовые комплекты: когда время – самый ценный ресурс

Выбор готового тематического набора – возможность сэкономить время. Это подобно покупке готового маршрута для путешествия, где уже продуманы все остановки и достопримечательности. Например, кухонный комплект в подарочной коробке – островок тепла для дома. Внутри можно найти разделочную доску, пару льняных полотенец, открытку и веточку эвкалипта. Коробку достаточно перевязать лентой. Такой презент оценят любящие уют и превращающие готовку в ритуал.

Еще один вариант – бокс для ухода ручной работы, наполненный сокровищами для красоты: расческа, массажная щетка для головы, набор спонжей и повязка на голову. Подобный подарок станет прекрасной поддержкой в ежедневных beauty-ритуалах. Это словно персональный SPA-салон на дому.

Атмосферные акценты: создаем новогоднюю сказку

Небольшие, но эффектные вещицы создают волшебное настроение. Например, набор свечей из натурального пчелиного воска в виде символов наступающего года, украшенных блестками. В наборе три свечи, которые можно повесить на елку как украшения.

Декоративный фонарь со снегом, работающий как ночник, создаст сказочную атмосферу. Фонарь продается в виде модели для сборки, к которой прилагается инструкция. Это позволяет собрать собственный кусочек чуда.

Практичность и эстетика: подарок, который будет радовать каждый день

Стильные женские ботиночки станут полезным и востребованным подарком. Эта модель из мягкой замши с эластичной резинкой отличается лаконичностью и универсальностью. Мягкий мех внутри согреет в холодную погоду. Ботиночки доступны в разных цветах и размерах.

Набор блюд для праздничной сервировки – прекрасный подарок для любителей шумных вечеринок. На бамбуковой подставке размещены фарфоровые блюдца в форме елочек и звезд, на которых можно подавать канапе, орехи или ягоды. Этот набор сам по себе станет украшением новогоднего стола.

Завершающий аккорд: упаковка – половина успеха

Праздничные крафтовые пакеты со встроенными гирляндами – идеальный способ создать завершенный образ подарка. В наборе три пакета, способных превратить любой подарок в произведение искусства.

Статья не является рекламой.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+