Лучше, чем гели для душа: 6 полезных и недорогих подарков с Wildberries

До волшебного праздника осталось совсем чуть-чуть, и тем, кто еще в поиске идеального подарка, эта подборка станет настоящим спасением. Здесь собраны небанальные варианты с Wildberries, создающие атмосферу уюта и красоты, не требуя при этом баснословных вложений. Каждый из этих презентов – словно маленькая искорка тепла, способная растопить сердце.

Выбор готового тематического набора – возможность сэкономить время. Это подобно покупке готового маршрута для путешествия, где уже продуманы все остановки и достопримечательности. Например, кухонный комплект в подарочной коробке – островок тепла для дома. Внутри можно найти разделочную доску, пару льняных полотенец, открытку и веточку эвкалипта. Коробку достаточно перевязать лентой. Такой презент оценят любящие уют и превращающие готовку в ритуал.

Еще один вариант – бокс для ухода ручной работы, наполненный сокровищами для красоты: расческа, массажная щетка для головы, набор спонжей и повязка на голову. Подобный подарок станет прекрасной поддержкой в ежедневных beauty-ритуалах. Это словно персональный SPA-салон на дому.

Атмосферные акценты: создаем новогоднюю сказку

Небольшие, но эффектные вещицы создают волшебное настроение. Например, набор свечей из натурального пчелиного воска в виде символов наступающего года, украшенных блестками. В наборе три свечи, которые можно повесить на елку как украшения.

Декоративный фонарь со снегом, работающий как ночник, создаст сказочную атмосферу. Фонарь продается в виде модели для сборки, к которой прилагается инструкция. Это позволяет собрать собственный кусочек чуда.

Практичность и эстетика: подарок, который будет радовать каждый день

Стильные женские ботиночки станут полезным и востребованным подарком. Эта модель из мягкой замши с эластичной резинкой отличается лаконичностью и универсальностью. Мягкий мех внутри согреет в холодную погоду. Ботиночки доступны в разных цветах и размерах.

Набор блюд для праздничной сервировки – прекрасный подарок для любителей шумных вечеринок. На бамбуковой подставке размещены фарфоровые блюдца в форме елочек и звезд, на которых можно подавать канапе, орехи или ягоды. Этот набор сам по себе станет украшением новогоднего стола.

Завершающий аккорд: упаковка – половина успеха

Праздничные крафтовые пакеты со встроенными гирляндами – идеальный способ создать завершенный образ подарка. В наборе три пакета, способных превратить любой подарок в произведение искусства.

Статья не является рекламой.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также: