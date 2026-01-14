Логотип новостного портала Прогород
Не курага, не изюм – и в 2 раза полезнее чернослива: ученые назвали самый витаминный сухофрукт

В мире сухофруктов, где царствуют курага, изюм и чернослив, сушеный инжир незаметно вырывается вперед, становясь настоящим чемпионом питательности. Диетологи все чаще называют его скрытым сокровищем, ведь по концентрации важнейших минералов и клетчатки он намного превосходит своих популярных "соперников", превращаясь в незаменимый продукт ежедневного рациона.

Клетчатка и микроэлементы: двойной удар:

Главное богатство сушеного инжира – это диетические волокна. В 100 граммах этого лакомства содержится около 18 граммов клетчатки. Это почти в два раза больше, чем в аналогичной порции чернослива, и сопоставимо с курагой. Однако "суперсила" инжира заключается в мягком действии клетчатки, которая нормализует пищеварение без резкого слабительного эффекта, присущего черносливу. Она создает ощущение сытости и поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, словно заботливый садовник в вашем животе.

Но истинным "тузом в рукаве" инжира является его впечатляющий минеральный состав. По уровню кальция он уверенно лидирует среди сухофруктов: 214 мг на 100 граммов. Для сравнения, курага содержит около 160 мг, а чернослив – всего 72 мг. Это делает инжир отличным союзником для поддержания здоровья костей и зубов, словно надежный строительный материал для вашего скелета. Кроме того, он исключительно богат калием (более 1000 мг на 100 граммов), который жизненно важен для стабильной работы сердца и поддержания оптимального кровяного давления.

Умеренный сахар и тихая поддержка нервам:

Еще одно важное преимущество инжира — его относительно низкий гликемический индекс (около 40). Это как "зеленый свет" для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, ведь инжир не вызывает резких скачков, как изюм (гликемический индекс около 65) или финики. Это делает инжир более удачным вариантом для перекуса.

Инжир полезен и для нервной системы, ведь содержит витамины группы B, в том числе B1. Эти витамины, словно маленькие помощники, участвуют в обмене веществ, помогают организму справляться со стрессом и поддерживают когнитивные функции. Также в плодах содержится железо (около 3 мг на 100 граммов) – не так много, как в изюме, но значительно больше, чем в черносливе, что служит приятным бонусом для профилактики дефицита этого элемента.

Как правильно употреблять:

Несмотря на все достоинства, не стоит забывать, что сушеный инжир – достаточно калорийный продукт (около 257 ккал на 100 граммов). Однако большое количество клетчатки помогает быстро почувствовать насыщение, что позволяет держать аппетит под контролем. Диетологи рекомендуют употреблять 3-4 плода в день как самостоятельный перекус или добавлять в творог, каши и салаты.

Стоит отметить, что инжир часто сушат более естественным путем, без агрессивной химической обработки, которую используют для сохранения яркого цвета кураги. Это добавляет ему плюсов в глазах приверженцев натурального питания.

Сушеный инжир заслуживает стать вашим фаворитом на кухне. Его уникальный баланс клетчатки, огромного количества кальция и калия, а также умеренный уровень сахара делает его, по мнению экспертов, одним из самых полезных и сбалансированных сухофруктов для ежедневного употребления.

