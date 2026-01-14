Логотип новостного портала Прогород
Бросаю минтай в творог — и нежнейшие котлеты готовы: без жарки

freepik.com

Минтай, преображенный творогом, – это не просто рыбные котлеты, это маленькое кулинарное чудо, которое легко приготовить и с удовольствием съесть. Подавайте их с рассыпчатым рисом, нежным картофельным пюре или просто с любимым соусом для рыбы – в любом случае, восторг гарантирован.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 600 г (выбирайте свежее, без костей)
  • Мягкий творог – 100 г (используйте жирный, чтобы котлеты получились сочнее)
  • Репчатый лук – 1 шт. (примерно 80 г, берите сладкий, чтобы добавить пикантности)
  • Твердый сыр – 60 г (подойдет любой, который хорошо плавится, например, гауда или чеддер)
  • Сливочное масло – 40 г (предварительно размягчите при комнатной температуре)
  • Яйцо – 1 шт. (лучше домашнее, с ярким желтком)
  • Соль – 0,5 ч. л. (или по вкусу)
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Укроп – небольшой пучок (мелко нарежьте)
  • Мускатный орех – щепотка (добавит аромата и тепла)
  • Панировочные сухари – для обваливания (можно использовать домашние или покупные)

Превращение минтая в аппетитные котлетки:

  1. Пропустите филе минтая и репчатый лук через мясорубку. Это как будто задать рыбе новую форму, освободить ее потенциал. Переложите фарш в просторную миску.
  2. Добавьте мягкий творог и тщательно перемешайте, словно скульптор, создающий однородную массу. Творог придаст котлетам невероятную нежность и сочность.
  3. Положите размягченное сливочное масло и натрите на мелкой терке сыр. Масло сделает котлеты еще более мягкими, а сыр, расплавившись в духовке, создаст аппетитную корочку.
  4. Разбейте яйцо, всыпьте соль и черный перец. Яйцо свяжет все ингредиенты воедино, а специи придадут котлетам выразительный вкус.
  5. Мелко нарежьте укроп и добавьте его в фарш вместе со щепоткой мускатного ореха. Укроп освежит вкус котлет, а мускатный орех добавит им теплоты и уюта. Снова тщательно перемешайте.
  6. Мокрыми руками несколько раз отбейте фарш, как будто вдыхаете в него жизнь. Это сделает его более плотным и пластичным, и котлеты не развалятся при запекании. Сформируйте небольшие котлеты.
  7. Обваляйте каждую котлетку в панировочных сухарях, словно одеваете ее в хрустящий наряд. Выложите котлеты в форму для запекания, предварительно смазанную растительным маслом.
  8. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 30–35 минут до румяной хрустящей корочки. За это время в духовке произойдет настоящее волшебство: котлеты пропитаются ароматами специй, станут нежными внутри и хрустящими снаружи.

Готовые котлеты выглядят невероятно аппетитно: снаружи – румяная, хрустящая корочка, внутри – нежные и сочные. Попробуйте, и вы больше никогда не будете готовить минтай по-другому.

