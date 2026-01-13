Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Чижик привезли крупную технику и кучу вещей для дома, супер новогодние товары

В Чижик привезли крупную технику и кучу вещей для дома, супер новогодние товары

Новогодний калейдоскоп: что купить, чтобы создать праздник? В преддверии волшебства магазины предлагают не только сказку, но и решения для вполне обыденных задач. Сегодня можно найти все: от традиционных украшений до инновационных гаджетов, способных сделать праздник незабываемым.

Декор, рождающий атмосферу праздника.

Гирлянды – вечная классика. Трехметровые гирлянды с 120 диодами, мерцающие в восьми режимах, по-прежнему лидируют. Чем ближе лампочки друг к другу, тем эффектнее подсветка елки или окна. Это как россыпь звезд на ночном небе – чем их больше, тем ярче зрелище.

Винтажная эстетика в тренде. Кружевные украшения ручной работы, миниатюрные птички и мягкие игрушки переносят в атмосферу старого доброго праздника. Для любителей ярких акцентов – светящиеся фигуры Деда Мороза со светящейся бородой, елочки с подсветкой и снеговики, у которых "горит" морковный нос. Это как путешествие во времени – возвращение в счастливое детство.

Свет, звук и интерактив: создаем настроение.

Компактные гаджеты наполняют праздник звуком и светом. Декоративный шар со встроенной Bluetooth-колонкой служит украшением и проигрывает любимую музыку. Компактная диско-лампа, вкрученная в патрон, проецирует мерцающие блики на стены. Для большой вечеринки подойдет более мощная версия, создающая динамичные узоры по всему помещению. Это дискотека в миниатюре – праздник всегда с тобой.

Игрушки для детей: от развлечения к развитию.

Ассортимент детских игрушек поражает воображение: автосервисы с мини-техникой, экскаваторы на колесах и браслеты-раскраски развивают творческие способности. Карнавальные костюмы пингвинов в шарфах, мышек с "фейерверками" и гномов в разноцветных колпаках помогут создать праздничный образ. Это как волшебная палочка – превращает ребенка в сказочного героя.

Среди мягких игрушек – классические пряничные человечки, пушистые барашки и винтажные лошадки, а также авторские решения, становящиеся украшением комнаты. Это не просто игрушка – это друг и талисман.

Одежда и полезные вещи: комфорт и практичность.

Войлочные тапочки с антискользящей подошвой, детские комбинезоны в виде зверят и теплая зимняя обувь сделают праздник комфортным. Это как уютное гнездышко, в котором тепло и спокойно.

Набор для крепления гирлянд без гвоздей позволит украсить дом, не повредив стены. Это находка для тех, кто бережно относится к своему дому.

Специализированные товары и гастрономия: оригинальные решения.

Стеклянные елочные шары с зеркальной мозаикой и теплые шерстяные перчатки создают атмосферу уюта. Компактный робот-пылесос с влажной уборкой облегчит уборку. Это как заботливый помощник, избавляющий от хлопот.

Современный новогодний стол – это не только вкус, но и забота о здоровье. Классические сладости соседствуют со здоровыми закусками, такими как попкорн, хлебцы с травами и белковые "гнёзда". Даже оливье можно приготовить с полезными ингредиентами, такими как овощи на пару и майонез на перепелиных яйцах. Это как сбалансированный рацион – вкусно и полезно.

Современный новогодний ассортимент сочетает в себе эмоции и практичность, превращая праздник в незабываемое и комфортное событие.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+