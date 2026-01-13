Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

С января ввели новые требования к владельцам газовых плит в квартирах: что нужно знать – запреты и обязанности

С января ввели новые требования к владельцам газовых плит в квартирах: что нужно знать – запреты и обязанностиФото из архива "ПроГорода"

Новые правила газовой безопасности в квартирах: что нужно знать? Изменения касаются каждого, у кого есть газовая плита или колонка. Главная цель – защита от аварий. Что это значит для вас? Новые обязанности, игнорирование которых грозит штрафами и риском для жизни.

Газовая плита: личные запреты. Правила стали более точными и строгими.

  1. Неисправные приборы под запретом. Желтое пламя, странные звуки, запах газа – это не просто дискомфорт, а сигнал опасности. Продолжать использовать такую технику нельзя. Необходимо перекрыть газ и вызвать аварийную службу. Это как ехать на машине с неисправными тормозами – опасно для всех.
  2. Нарушение правил установки – теперь нарушение закона. Четко определены безопасные расстояния от плиты до других предметов. Легковоспламеняющиеся вещи должны быть не ближе 20 см сбоку, расстояние от конфорок до вытяжки – не менее 70 см. Плита, стоящая вплотную к шкафу, – нарушение. Это как неправильная парковка – штраф неизбежен.
  3. Плита без присмотра – крайне опасно. Нельзя отлучаться, пока на плите что-то готовится. Даже минута невнимательности может привести к пожару. Это как оставить кипящий чайник без присмотра – может обернуться трагедией.

Новые обязанности владельцев квартир: что нужно делать обязательно? Игнорирование этих пунктов приведет к штрафам.

  1. Договор на техническое обслуживание (ТО) обязателен для всех.. Собственник должен заключить договор с газовой компанией на ежегодную проверку оборудования. Наличие договора будут контролировать. Это как обязательная медицинская страховка – гарантия в случае необходимости.
  2. Обеспечить доступ для проверок – ваша обязанность. Сотрудники газовой службы имеют право на регулярные осмотры. Необходимо предоставить им доступ в квартиру в назначенный день. Отказ считается нарушением. Это как отказ от вакцинации – риск для себя и окружающих.
  3. Работы с газом – только специалистам. Любые манипуляции с газовым оборудованием должны выполнять только лицензированные мастера. Самостоятельное подключение запрещено. Даже установку новой плиты должен выполнять профессионал. О чем следует сообщить в газовую службу. Это как операция на сердце – дело для профессионалов.
  4. Контролируйте срок эксплуатации приборов. У каждого прибора указан срок службы (обычно 10-14 лет). По истечении срока требуется экспертиза оборудования. Если диагностика не пройдена положительно – использование прибора запрещено. Его следует заменить. Это как периодический техосмотр автомобиля.

Зачем ужесточили правила? Это ответ на печальную статистику взрывов и пожаров из-за старых приборов, самодеятельности и невнимательности.

Чтобы адаптироваться к новым правилам, необходимо:

  • Найти аккредитованную организацию и заключить договор (ТО).
  • Проверить соответствует ли установка плиты новым требованиям.
  • Всегда присматривать за работающей плитой.

Соблюдение новых правил – залог вашей безопасности и спокойствия ваших соседей.

Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.

Читайте также:

...

Читайте также:

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+