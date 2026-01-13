С января ввели новые требования к владельцам газовых плит в квартирах: что нужно знать – запреты и обязанности

Новые правила газовой безопасности в квартирах: что нужно знать? Изменения касаются каждого, у кого есть газовая плита или колонка. Главная цель – защита от аварий. Что это значит для вас? Новые обязанности, игнорирование которых грозит штрафами и риском для жизни.

Газовая плита: личные запреты. Правила стали более точными и строгими.