С января ввели новые требования к владельцам газовых плит в квартирах: что нужно знать – запреты и обязанности
- 15:17 13 января
- Дмитрий Паскар
Новые правила газовой безопасности в квартирах: что нужно знать? Изменения касаются каждого, у кого есть газовая плита или колонка. Главная цель – защита от аварий. Что это значит для вас? Новые обязанности, игнорирование которых грозит штрафами и риском для жизни.
Газовая плита: личные запреты. Правила стали более точными и строгими.
- Неисправные приборы под запретом. Желтое пламя, странные звуки, запах газа – это не просто дискомфорт, а сигнал опасности. Продолжать использовать такую технику нельзя. Необходимо перекрыть газ и вызвать аварийную службу. Это как ехать на машине с неисправными тормозами – опасно для всех.
- Нарушение правил установки – теперь нарушение закона. Четко определены безопасные расстояния от плиты до других предметов. Легковоспламеняющиеся вещи должны быть не ближе 20 см сбоку, расстояние от конфорок до вытяжки – не менее 70 см. Плита, стоящая вплотную к шкафу, – нарушение. Это как неправильная парковка – штраф неизбежен.
- Плита без присмотра – крайне опасно. Нельзя отлучаться, пока на плите что-то готовится. Даже минута невнимательности может привести к пожару. Это как оставить кипящий чайник без присмотра – может обернуться трагедией.
Новые обязанности владельцев квартир: что нужно делать обязательно? Игнорирование этих пунктов приведет к штрафам.
- Договор на техническое обслуживание (ТО) обязателен для всех.. Собственник должен заключить договор с газовой компанией на ежегодную проверку оборудования. Наличие договора будут контролировать. Это как обязательная медицинская страховка – гарантия в случае необходимости.
- Обеспечить доступ для проверок – ваша обязанность. Сотрудники газовой службы имеют право на регулярные осмотры. Необходимо предоставить им доступ в квартиру в назначенный день. Отказ считается нарушением. Это как отказ от вакцинации – риск для себя и окружающих.
- Работы с газом – только специалистам. Любые манипуляции с газовым оборудованием должны выполнять только лицензированные мастера. Самостоятельное подключение запрещено. Даже установку новой плиты должен выполнять профессионал. О чем следует сообщить в газовую службу. Это как операция на сердце – дело для профессионалов.
- Контролируйте срок эксплуатации приборов. У каждого прибора указан срок службы (обычно 10-14 лет). По истечении срока требуется экспертиза оборудования. Если диагностика не пройдена положительно – использование прибора запрещено. Его следует заменить. Это как периодический техосмотр автомобиля.
Зачем ужесточили правила? Это ответ на печальную статистику взрывов и пожаров из-за старых приборов, самодеятельности и невнимательности.
Чтобы адаптироваться к новым правилам, необходимо:
- Найти аккредитованную организацию и заключить договор (ТО).
- Проверить соответствует ли установка плиты новым требованиям.
- Всегда присматривать за работающей плитой.
Соблюдение новых правил – залог вашей безопасности и спокойствия ваших соседей.
Напомним, ранее мы писали что в старости пригодятся не друзья, не дети, не муж и не жена, а эти 4 вещи — полезно знать и молодым, и старым и 5 вещей, которые никогда нельзя отдавать своим детям и внукам. Должны знать все бабушки и дедушки.
Читайте также:
- Стирка не нужна: как почистить засаленный пуховик за 10 минут - показываю два рабочих способа
- 5 городов России, куда невозможно добраться на машине — дорог нет совсем
- Люди засмеют: в этом слове нет буквы «З», но каждый второй ее упорно вставляет - как писать грамотно и почему все ошибаются
- "Ластик" от морщин за 5 рублей: увядающая кожа омолаживается и тонизируется – уколы красоты не понадобятся
- Не чай, не кофе, не какао: ученые назвали идеальный утренний напиток — улучшает состояние кожи и чистит кишечник