Что выбросить из гардероба после 50: советы стилиста Эвелины Хромченко, чтобы выглядеть моложе

"Как, отказаться от джинсов?!" – наверняка возмутились многие. И правильно! Никто и не говорит о полном запрете. Джинсы – это база, это комфорт, это универсальность. Но, как и в любом другом деле, важен подход. Хромченко предостерегает от определенных моделей. Забудьте о джинсах, щедро украшенных вышивкой бисером, стразами и прочим декором. Они, увы, придают образу нелепости и удешевляют его. Представьте себе, как странно будет выглядеть дама, элегантного возраста, в джинсах, словно сбежавших из магазина для подростков.

Да, 50 – это новые 30! Но, согласитесь, даже при самом интенсивном уходе за собой, возрастные изменения все равно дают о себе знать. И это факт, который стоит учитывать при выборе одежды. Сегодня мы разберемся, какие вещи могут выдать ваш возраст (а то и прибавить пару лет!), и как их стильно заменить. Воспользуемся мудрыми советами гуру моды – Эвелины Хромченко, чтобы после 50 выглядеть свежо, элегантно и современно.

Отложите в сторону и экстремально рваные модели. Легкая потертость или пара аккуратных прорезей на коленях – допустимы. Но джинсы, оголяющие ноги практически целиком, оставьте молодым бунтаркам.

Укороченные пальто: почему стоит сказать "нет"?

Стилист убеждена, что укороченные пальто смотрятся на зрелых дамах странно. И с этим сложно не согласиться, особенно когда речь идет о моделях с поясом, акцентирующих внимание на талии.

Укороченные пальто категорически противопоказаны женщинам с пышными бедрами, ведь они визуально подчеркивают этот нюанс фигуры. Представьте себе силуэт "перевернутого треугольника" – именно такой эффект создает подобная модель.

Конечно, прямое укороченное пальто, надетое нараспашку, может выглядеть неплохо. Но согласитесь, верхняя одежда, прежде всего, должна защищать от холода, а не просто служить модным аксессуаром.

Рекомендация от Эвелины: выбирайте пальто средней длины (до колена или чуть ниже) или удлиненные модели. Первый вариант – универсален и подходит практически всем. Удлиненное пальто – более требовательный к остальным элементам образа, но зато выглядит невероятно эффектно.

Расклешенные пальто: прощаемся с устаревшим фасоном

Еще одно "табу" для женщин старше 50 – приталенное пальто с расклешенной юбкой. Во-первых, этот фасон давно вышел из моды. Во-вторых, он редко кому идет, особенно в зрелом возрасте. Подобные модели часто ассоциируются с "бабушкиным сундуком".

Избегайте пальто с кричащими деталями: огромными воротниками, гигантскими накладными карманами и т.д. Лаконичность и элегантность – вот ваши главные союзники.

Альтернатива: сделайте ставку на пальто прямого силуэта. Такая модель визуально вытягивает фигуру и делает образ более стройным.

Пуховики: как выбрать стильный и согревающий вариант?

Полностью отказываться от пуховиков никто не призывает. Это удобная и практичная вещь для холодной погоды. Но выбирать пуховик нужно с умом.

Забудьте о чрезмерно объемных моделях, даже если оверсайз сейчас в тренде. В зрелом возрасте не стоит гнаться за крайностями. Если хотите быть в тренде, выберите пуховик на 1-2 размера больше вашего обычного, не более.

Избегайте обилия декора: стразов, вышивки, меховой отделки. Чем проще – тем лучше. Представьте себе, как нелепо выглядит женщина в возрасте в пуховике, украшенном мехом а-ля "снегурочка".

Совет от Эвелины: выбирайте классические модели приглушенных оттенков: черного, серого, темно-синего, бежевого. Они всегда в моде и легко сочетаются с любым гардеробом.

Шубы в пол: прощаемся с символом "старой роскоши"

Еще лет десять назад длинная норковая шуба до пят считалась признаком успеха и высокого статуса. Сегодня же она выглядит скорее как пережиток прошлого, особенно в переполненном общественном транспорте.

Рекомендация: если уж и покупать шубу, то выбирайте модель прямого силуэта длиной чуть ниже колена. Она выглядит элегантно и современно.

Устаревшие украшения: избавляемся от "бабушкиных сокровищ"

Бижутерия сейчас на пике популярности. И Эвелина Хромченко лично обожает украшения, считая, что они способны преобразить любой образ. Но есть одно важное условие: украшения должны быть актуальными и качественными. Не думайте, что можно сэкономить и купить "что-нибудь блестящее" за копейки. Дешевая и безвкусная бижутерия моментально состарит даже самую молодую женщину.

Не переусердствуйте с количеством украшений. Кольцо на каждом пальце – это явный перебор. Помните, что "лучшее – враг хорошего".

Совет от Эвелины: инвестируйте в качественные украшения из серебра, золота или хорошей бижутерии. Отдавайте предпочтение минималистичным и современным моделям.

Экспертное замечание: Помните, что мода – это всего лишь инструмент. Главное – чувствовать себя комфортно и уверенно в своей одежде. Не бойтесь экспериментировать, но всегда помните о чувстве меры.

