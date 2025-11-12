Что выбросить из гардероба после 50: советы стилиста Эвелины Хромченко, чтобы выглядеть моложе
- 19:17 12 ноября
- Дмитрий Паскар
Да, 50 – это новые 30! Но, согласитесь, даже при самом интенсивном уходе за собой, возрастные изменения все равно дают о себе знать. И это факт, который стоит учитывать при выборе одежды. Сегодня мы разберемся, какие вещи могут выдать ваш возраст (а то и прибавить пару лет!), и как их стильно заменить. Воспользуемся мудрыми советами гуру моды – Эвелины Хромченко, чтобы после 50 выглядеть свежо, элегантно и современно.
Джинсы: да или нет? Секреты стильного денима для зрелых леди
"Как, отказаться от джинсов?!" – наверняка возмутились многие. И правильно! Никто и не говорит о полном запрете. Джинсы – это база, это комфорт, это универсальность. Но, как и в любом другом деле, важен подход. Хромченко предостерегает от определенных моделей. Забудьте о джинсах, щедро украшенных вышивкой бисером, стразами и прочим декором. Они, увы, придают образу нелепости и удешевляют его. Представьте себе, как странно будет выглядеть дама, элегантного возраста, в джинсах, словно сбежавших из магазина для подростков.
Отложите в сторону и экстремально рваные модели. Легкая потертость или пара аккуратных прорезей на коленях – допустимы. Но джинсы, оголяющие ноги практически целиком, оставьте молодым бунтаркам.
Альтернатива: выбирайте классические модели прямого кроя, джинсы bootcut или слегка зауженные книзу. Темный деним визуально стройнит. И помните: хорошее качество ткани – залог стильного образа.
Укороченные пальто: почему стоит сказать "нет"?
Стилист убеждена, что укороченные пальто смотрятся на зрелых дамах странно. И с этим сложно не согласиться, особенно когда речь идет о моделях с поясом, акцентирующих внимание на талии.
Укороченные пальто категорически противопоказаны женщинам с пышными бедрами, ведь они визуально подчеркивают этот нюанс фигуры. Представьте себе силуэт "перевернутого треугольника" – именно такой эффект создает подобная модель.
Конечно, прямое укороченное пальто, надетое нараспашку, может выглядеть неплохо. Но согласитесь, верхняя одежда, прежде всего, должна защищать от холода, а не просто служить модным аксессуаром.
Рекомендация от Эвелины: выбирайте пальто средней длины (до колена или чуть ниже) или удлиненные модели. Первый вариант – универсален и подходит практически всем. Удлиненное пальто – более требовательный к остальным элементам образа, но зато выглядит невероятно эффектно.
Расклешенные пальто: прощаемся с устаревшим фасоном
Еще одно "табу" для женщин старше 50 – приталенное пальто с расклешенной юбкой. Во-первых, этот фасон давно вышел из моды. Во-вторых, он редко кому идет, особенно в зрелом возрасте. Подобные модели часто ассоциируются с "бабушкиным сундуком".
Избегайте пальто с кричащими деталями: огромными воротниками, гигантскими накладными карманами и т.д. Лаконичность и элегантность – вот ваши главные союзники.
Альтернатива: сделайте ставку на пальто прямого силуэта. Такая модель визуально вытягивает фигуру и делает образ более стройным.
Пуховики: как выбрать стильный и согревающий вариант?
Полностью отказываться от пуховиков никто не призывает. Это удобная и практичная вещь для холодной погоды. Но выбирать пуховик нужно с умом.
Забудьте о чрезмерно объемных моделях, даже если оверсайз сейчас в тренде. В зрелом возрасте не стоит гнаться за крайностями. Если хотите быть в тренде, выберите пуховик на 1-2 размера больше вашего обычного, не более.
Избегайте обилия декора: стразов, вышивки, меховой отделки. Чем проще – тем лучше. Представьте себе, как нелепо выглядит женщина в возрасте в пуховике, украшенном мехом а-ля "снегурочка".
Совет от Эвелины: выбирайте классические модели приглушенных оттенков: черного, серого, темно-синего, бежевого. Они всегда в моде и легко сочетаются с любым гардеробом.
Шубы в пол: прощаемся с символом "старой роскоши"
Еще лет десять назад длинная норковая шуба до пят считалась признаком успеха и высокого статуса. Сегодня же она выглядит скорее как пережиток прошлого, особенно в переполненном общественном транспорте.
Рекомендация: если уж и покупать шубу, то выбирайте модель прямого силуэта длиной чуть ниже колена. Она выглядит элегантно и современно.
Устаревшие украшения: избавляемся от "бабушкиных сокровищ"
Бижутерия сейчас на пике популярности. И Эвелина Хромченко лично обожает украшения, считая, что они способны преобразить любой образ. Но есть одно важное условие: украшения должны быть актуальными и качественными. Не думайте, что можно сэкономить и купить "что-нибудь блестящее" за копейки. Дешевая и безвкусная бижутерия моментально состарит даже самую молодую женщину.
Не переусердствуйте с количеством украшений. Кольцо на каждом пальце – это явный перебор. Помните, что "лучшее – враг хорошего".
Совет от Эвелины: инвестируйте в качественные украшения из серебра, золота или хорошей бижутерии. Отдавайте предпочтение минималистичным и современным моделям.
Экспертное замечание: Помните, что мода – это всего лишь инструмент. Главное – чувствовать себя комфортно и уверенно в своей одежде. Не бойтесь экспериментировать, но всегда помните о чувстве меры.
Источник: СильнаЯ и СтильнаЯ в 60+
