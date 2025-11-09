Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Шикарные и неприхотливые растения для вашего дома: с ними справится даже новичок

Шикарные и неприхотливые растения для вашего дома: с ними справится даже новичокФото Анастасии Дмитриевой

Начать заводить комнатные цветы осенью — решение смелое. Световой день сокращается, и многие растения готовятся к периоду покоя. Но это не повод отказываться от зелени в интерьере! Мы подобрали пять эффектных и выносливых растений, которые простят небольшие ошибки в уходе.

1. Аглаонема — теневыносливая скромница

  • Внешность: Крупные, продолговатые листья с красивым серебристым или салатовым рисунком.

  • Плюсы: Растет медленно, не требует частых пересадок. Одно из лучших растений для слабоосвещенных помещений (северные окна, места в глубине комнаты).

  • Что важно: Боится сквозняков и прямых солнечных лучей. Полив — умеренный.

    • 2. Гибискус («Китайская роза») — солнцелюбивый цветущий куст

    • Внешность: Крупные, эффектные цветы (белые, розовые, красные, желтые) на фоне темно-зеленых листьев.

    • Плюсы: Растет очень быстро, цветет при правильном уходе большую часть года.

    • Что важно: Ему нужно много света (идеально восточное или западное окно) и питательный грунт. Летом любит обильный полив.

    3. Хойя («Восковой плющ») — ароматная лиана

    • Внешность: Длинные побеги с мясистыми листьями и зонтиками изящных, словно восковых, звездчатых цветов с нежным ароматом.

    • Плюсы: Может цвести несколько раз в год. Отлично смотрится в кашпо на стене или полке.

    • Что важно: Не любит, когда ее переставляют с места на место и трогают после формирования бутонов. Полив умеренный, зимой — редкий.

    4. Нолина («Бокарнея», «Слоновья нога») — засухоустойчивый экзот

    • Внешность: Очень необычное растение с толстым стволом, запасающим воду (каудекс), и пучком длинных, узких листьев на макушке.

    • Плюсы: Идеальна для тех, кто забывает поливать цветы. Прощает долгие засухи.

    • Что важно: Главный враг — перелив. Поливайте редко, но обильно, давая почве полностью просохнуть. Любит яркий свет.

    5. Маранта — «молящееся растение»

    • Внешность: Невысокое растение с невероятно красивыми расписными листьями, украшенными геометрическим узором из пятен и жилок.

    • Плюсы: Не требует сложного ухода. Ее уникальная особенность — на ночь она поднимает и складывает листья, как руки в молитве, за что и получила свое название.

    • Что важно: Не любит прямого солнца и сухой воздух от батарей. Опрыскивайте листья чаще.

    Общий совет для старта: Не заливайте растения! Осенью и зимой избыточный полив — самая частая причина гибели комнатных цветов. Перед тем как полить, проверьте пальцем, просохла ли почва в верхнем слое.

    С этими растениями у вас все получится! Они подарят дому уют и уверенность в своих силах как цветовода.

    Читайте также:

    • Не верила, что из куриного филе и лука можно сделать шедевр, пока не попробовала - блюдо достойное новогоднего стола
    • Почему надо радоваться, если кошка при виде вас бежит точить когти - вот что значит
    • Шопинг в Фикс Прайс: 20 хитовых покупок и два провала — честный отзыв
    • С моей насадкой прикормка уже не понадобится: рыба её чует за 100 метров. Делюсь рецептом
    • Подсмотрела у турков способ чистки ковров: теперь покрытия в моем доме всегда свежие и без пыли и шерсти - всего за 15 минут

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости

      Мы в социальных сетях

      Сетевое издание www.pg11.ru
      Учредитель: ООО "Город 11"
      Главный редактор: Ламбринаки А.В.
      Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
      тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
      тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
      progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

      Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

      Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

      Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

      «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

      Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
      16+