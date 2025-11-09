Советские блюда, которые больше не едят, а многие и не слышали о них
- 02:45 10 ноября
- Анастасия Дмитриева
Попытка составить список «никому не нужных» продуктов быстро показала: гастрономические привычки россиян невероятно разнообразны и зависят от возраста, региона и социального окружения. Вместо субъективного рейтинга получилось небольшое исследование. На основе опроса 23 человек разного возраста и социального положения сформировались три любопытные категории блюд.
Категория 1: Вечная классика. Блюда, которые едят почти все
Это гастрономический фундамент, прошедший проверку временем и не теряющий актуальности. Их готовят дома, заказывают в ресторанах и подают на праздники.
-
Картофель во всех ипостасях: жареный, пюре, в мундире.
Салат «Оливье» и «Сельдь под шубой» — неизменные атрибуты праздничного стола.
Борщ и щи — главные супы национальной кухни.
Сгущенное молоко — ностальгический десерт и ингредиент для выпечки.
Макароны по-флотски и плов — сытные и любимые блюда на каждый день.
Шашлык — главное блюдо летнего отдыха на природе.
Квашеная капуста — традиционная витаминная закуска.
Эти позиции не вызвали споров среди респондентов — их едят практически все.
Категория 2: Региональная и столовская еда. Блюда, которые едят «где-то» и «когда-то»
Эти блюда не исчезли полностью, но их ареал употребления сузился до конкретных мест или социальных институтов.
-
Суп с клецками: По мнению опрошенных, сохранился в основном в меню детских садов и школьных столовых.
-
Суп с потрошками, требуха, кровяная колбаса: Перешли в разряд «деревенской» или «фермерской» еды. Их готовят те, у кого есть доступ к свежим субпродуктам (собственное хозяйство, рынки в сельской местности). В городских супермаркетах найти ингредиенты сложно.
-
Кисель: Из домашнего напитка превратился в атрибут системы общепита (столовые, буфеты).
-
Белый квас: Яркий пример регионального продукта. Упоминается как популярный напиток только в Черноземье, в то время как в других регионах доминирует классический хлебный квас.
Категория 3: Забытые и нишевые лакомства. Блюда, которые почти никто не ест
Эта категория вызвала больше всего споров и ностальгических воспоминаний. Многие блюда из этого списка знакомы только представителям старшего поколения.
-
Пельмени с уксусом: Старая традиция употребления пельменей практически вытеснена соусами вроде майонеза и сметаны.
-
Молочный суп с вермишелью: Когда-то популярный детский завтрак, сегодня, по словам респондентов, почти не готовится ни дома, ни в детсадах.
-
Помидоры с сахаром: Для одних — забытый летний десерт, для других — блюдо, которое они и в прошлом не понимали.
-
Шоколадное масло: Несмотря на наличие в продаже, среди опрошенных не нашлось тех, кто покупает его регулярно. Воспринимается как пережиток советской эпохи.
-
Яичное мороженое (яичный ликёр): Рецепт, известный в основном людям старшего поколения. Молодежь о таком не знает.
-
Сладкая колбаса (из печенья и какао): В России стала редким «ностальгическим» блюдом, в то время как в Беларуси остается популярным лакомством.
-
Хлеб с сахаром: Простое детское лакомство советских времен, которое сегодня практически никто не ест.
Вывод: Вкусы меняются, но память остаётся
Это мини-исследование показало, что не существует единого для всех «списка забытых продуктов». Наши пищевые предпочтения — это сложный коктейль из семейных традиций, географического положения и разрыва. То, что для одного — «странная еда из прошлого», для другого — вкус детства и повод для теплой ностальгии.
