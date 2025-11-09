Советские блюда, которые больше не едят, а многие и не слышали о них

Это гастрономический фундамент, прошедший проверку временем и не теряющий актуальности. Их готовят дома, заказывают в ресторанах и подают на праздники.

Попытка составить список «никому не нужных» продуктов быстро показала: гастрономические привычки россиян невероятно разнообразны и зависят от возраста, региона и социального окружения. Вместо субъективного рейтинга получилось небольшое исследование. На основе опроса 23 человек разного возраста и социального положения сформировались три любопытные категории блюд.

Картофель во всех ипостасях: жареный, пюре, в мундире.

Борщ и щи — главные супы национальной кухни.

Сгущенное молоко — ностальгический десерт и ингредиент для выпечки.

Макароны по-флотски и плов — сытные и любимые блюда на каждый день.

Шашлык — главное блюдо летнего отдыха на природе.

Квашеная капуста — традиционная витаминная закуска.

Эти позиции не вызвали споров среди респондентов — их едят практически все.

Категория 2: Региональная и столовская еда. Блюда, которые едят «где-то» и «когда-то»

Эти блюда не исчезли полностью, но их ареал употребления сузился до конкретных мест или социальных институтов.

Суп с клецками: По мнению опрошенных, сохранился в основном в меню детских садов и школьных столовых.

Суп с потрошками, требуха, кровяная колбаса: Перешли в разряд «деревенской» или «фермерской» еды. Их готовят те, у кого есть доступ к свежим субпродуктам (собственное хозяйство, рынки в сельской местности). В городских супермаркетах найти ингредиенты сложно.

Кисель: Из домашнего напитка превратился в атрибут системы общепита (столовые, буфеты).

Белый квас: Яркий пример регионального продукта. Упоминается как популярный напиток только в Черноземье, в то время как в других регионах доминирует классический хлебный квас.

Категория 3: Забытые и нишевые лакомства. Блюда, которые почти никто не ест

Эта категория вызвала больше всего споров и ностальгических воспоминаний. Многие блюда из этого списка знакомы только представителям старшего поколения.

Пельмени с уксусом: Старая традиция употребления пельменей практически вытеснена соусами вроде майонеза и сметаны.

Молочный суп с вермишелью: Когда-то популярный детский завтрак, сегодня, по словам респондентов, почти не готовится ни дома, ни в детсадах.

Помидоры с сахаром: Для одних — забытый летний десерт, для других — блюдо, которое они и в прошлом не понимали.

Шоколадное масло: Несмотря на наличие в продаже, среди опрошенных не нашлось тех, кто покупает его регулярно. Воспринимается как пережиток советской эпохи.

Яичное мороженое (яичный ликёр): Рецепт, известный в основном людям старшего поколения. Молодежь о таком не знает.

Сладкая колбаса (из печенья и какао): В России стала редким «ностальгическим» блюдом, в то время как в Беларуси остается популярным лакомством.

Хлеб с сахаром: Простое детское лакомство советских времен, которое сегодня практически никто не ест.

Вывод: Вкусы меняются, но память остаётся

Это мини-исследование показало, что не существует единого для всех «списка забытых продуктов». Наши пищевые предпочтения — это сложный коктейль из семейных традиций, географического положения и разрыва. То, что для одного — «странная еда из прошлого», для другого — вкус детства и повод для теплой ностальгии.

Читайте также: