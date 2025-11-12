Лью стакан под корень раз в 14 дней, и замиокулькас радует новыми побегами – не подкормка, а золото, особенно в ноябре

Замиокулькас, он же "долларовое дерево", – не просто стильное украшение интерьера, но и растение, которому приписывают магические свойства по привлечению финансового благополучия. Но даже такой неприхотливый любимец нуждается в заботе и правильном питании для активного роста и сочной зелени. Как же помочь "долларовому дереву" процветать и приносить удачу? Ответ прост: секрет кроется в обычной яичной скорлупе и щепотке сахара!

Секретный рецепт подкормки от агронома: яичная скорлупа + сахар = здоровый замиокулькас!

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится проверенным и доступным способом подкормки замиокулькаса, который стимулирует рост и делает листья растения здоровыми и блестящими. Не нужны дорогостоящие удобрения – все необходимое уже есть на вашей кухне!