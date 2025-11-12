В "Красное&Белое" идем и за красной рыбой, и за интересными новинками: подборка ноября - личный опыт
Спонтанная идея сделать бутерброд с красной рыбой привела меня в «Красное & Белое» — магазин, который давно перерос стереотипный образ «алкомаркета». Сегодня это настоящая сокровищница неожиданных находок, от деликатесов до детских сюрпризов. Вот что стоит внимания.
Подарочные наборы: элегантно, но дороговато
У кассы сразу бросилась в глаза презентабельная коробка с сухофруктами в шоколаде. Финики, абрикосы, персики и чернослив в глазури выглядят как готовый небольшой подарок. Правда, цена — около 700 рублей за 270 грамм — заставляет задуматься о целесообразности покупки.
Сладкие открытия для уютного чаепития
На полках с печеньем обнаружились интересные новинки: с банановым кремом и с маршмеллоу под шоколадной глазурью. Цена до 50 рублей делает их приятным дополнением к вечернему чаю. А желейные конфеты с апельсином в шоколаде порадовали качеством, хоть и на любителя.
Детские радости за символическую цену
Ассортимент игрушек продолжает удивлять:
Мини-машинки в стиле «Киндер-сюрпризов» (8 видов)
Светящиеся палочки за 39 рублей
«Сафари-боксы» за 99 рублей с четырьмя сюрпризами в каждой коробочке
Чай и снеки: новые вкусы по старым ценам
Чайная полка порадовала разнообразием: зеленый с жасмином Richard и черный с малиной Curtis всего за 79–89 рублей. Среди снеков выделились воздушные сухарики со вкусом «сметана с сыром» и экзотичные «лобстер» и «сладкий чили» — все в пределах 30 рублей.
Главная цель: рыбный отдел
Форель, ради которой все начиналось, подорожала (329 рублей вместо прежних 200), но остается выгоднее сетевых конкурентов. Качество не подвело — рыба свежая и вкусная. Куриное карпаччо тоже порадовало соотношением цены и состава.
Вывод
«Красное & Белое» продолжает трансформироваться в универсальный магазин с интересным ассортиментом. Уже сейчас здесь можно присмотреть новогодние подарки без наценок крупных сетей. Для тех, кто ищет необычные продукты по доступным ценам, это направление определенно заслуживает внимания. По материалам дзен-канала «O-milla на Севере».
Материал основан на личном опыте автора блога. Все описанные ситуации реальны и не являются рекламой указанной торговой сети и товара.
