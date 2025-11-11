"Лягте" или "ложитесь"? 8 глаголов, которые показывают вашу безграмотность

Откуда они берутся? Из нашей среды, от блогеров, не всегда заботящихся о чистоте речи, из привычек, усвоенных с детства, из особенностей регионального говора. Сегодня мы поговорим о глаголах, которые делают нашу речь неуклюжей и вызывают недоумение у слушателей. Я приведу несколько популярных примеров, а вы, пожалуйста, поделитесь в комментариях, слышали ли вы эти ошибки и стараетесь ли их избегать.

В комментариях к моим статьям часто разгораются жаркие споры о том, насколько допустимо отступать от литературной нормы в разговорной речи. Я разделяю мнение, что разговорная речь живая и спонтанная, а потому прощает некоторые вольности. Но есть разница между осознанным нарушением правил, когда ты, зная норму, намеренно используешь просторечие или диалектизм ради выразительности, и банальными ошибками, которые выдают недостаточную грамотность и делают нашу речь неряшливой. От таких "сорняков" нужно избавляться.

"Не залазий так высоко, упадешь!" – кричит мама малышу, играющему на горке. Благая цель, но в данном случае мама не только заботится о безопасности ребенка, но и "дарит" ему речевую ошибку.

Глагол "залазить" в словарях, конечно, есть, но он имеет пометку "просторечный". Нейтральный и правильный вариант – "залезать".

Я залезаю.

Он залезает.

Они залезают.

"Не залезай так высоко!" – звучит гораздо грамотнее, согласитесь?

2. "Нагинаться" – когда "диалект" становится "ошибкой"

Еще один глагол, который не красит нашу речь. Интересно, что по данным поисковых запросов, глагол "нагинаться" пользуется огромной популярностью, и эта популярность растет. Но это скорее повод для беспокойства, ведь в литературном русском языке глагола "нагинаться" просто нет! Вернее, он существует, но только в диалектах и просторечии.

Правильный вариант: нагибаться.

Запомните: нет также глаголов "выгинаться" и "разгинаться". Используйте формы выгибаться и разгибаться.

3. "Ляжьте" – повелительное наклонение, которого не существует

В русском языке есть глагол несовершенного вида "ложиться", но в данном случае речь идет о глаголе совершенного вида – "лечь". Поэтому говорить и писать "ляжьте" – категорически неправильно. Это как пытаться приготовить борщ из апельсинов – вроде бы и суп, но что-то явно не то.

У глагола "лечь" форма повелительного наклонения в единственном числе – "ляг", а во множественном – "лягте".

Если же вы хотите использовать повелительное наклонение от глагола "ложиться", то правильные варианты – "ложись" (в единственном числе) или "ложитесь" (во множественном). Вариант "ляжьте" не предусмотрен ни одним из этих вариантов.

Правильно: "лягте" или "ложитесь".

4. "Мелить" кофе – это как "натирать" латте мелком?

Один из самых коварных случаев! Ошибка возникает из-за того, что форма "я мелю кофе/специи" – абсолютно правильная. На этом основании делается ошибочный вывод, что "мелить кофе, специи" – тоже верно. Но это не так! Глагол "мелить" существует, но у него совершенно другое значение – "натирать мелом". А если речь идет об измельчении кофе, специй или чего-либо подобного, нужно использовать глагол "молоть".

Правильно: молоть кофе/специи.

5. "Висю на люстре", "пылесосю ковер" – грамматическая фантастика

О том, что эти формы ошибочны, становится понятно сразу же. В русском языке просто нет глаголов, оканчивающихся на "-сю" или "-зю". Это как если бы вы попытались построить дом без фундамента – что-то явно не получится. Поэтому навсегда забудьте о существовании глаголов "пылесосю", "лазю" и "висю".

Правильный вариант формы первого лица единственного числа настоящего времени глагола "висеть" – вишу.

6. "Затмю всех своей красотой!" – глагол, которому нужна "поддержка"

О многострадальном глаголе "победю" написано и сказано уже столько, что, казалось бы, все должны знать о его "несуществовании". Тем не менее, про парный ему глагол "затмю" почему-то забывают, хотя используют его неправильно гораздо чаще. Дело в том, что у глагола "затмить" (как и у глагола "победить") не существует формы первого лица единственного числа будущего времени. Чтобы образовать эту форму, нам потребуется "глагол-помощник" – например, "смогу" или "хочу".

Правильный вариант: я смогу затмить/ я хочу затмить.

7. "Убежу" и "Убежусь" - самонадеянность, которой лучше избегать

Еще одна "неуловимая" ошибка! Как и в случае с "затмю", у этих форм просто не бывает своего "я" в будущем времени. Поэтому:

Правильно: "Я постараюсь убедить", "Мне нужно убедиться". И никак иначе.

8. "Я мерию платье" – когда "мерка" оказывается неверной

В русском языке есть прекрасный и полезный глагол "мерить". Но в речи можно услышать самые разные его вариации: "я мерию", "я мерею", "я мерю". Так как же правильно сказать? Глагол "мерить" относится ко второму спряжению, поэтому в третьем лице правильно говорить "мерит", "мерят".

Если же речь идет о первом лице единственного числа, то правильный вариант – "я меряю".

Экспертное уточнение: Русский язык – живой организм, который постоянно развивается и меняется. Некоторые формы, которые сегодня считаются ошибочными, со временем могут войти в норму под влиянием разговорной речи. Однако, если вы хотите, чтобы ваша речь звучала грамотно и убедительно, старайтесь придерживаться общепринятых литературных норм и избегать распространенных грамматических и речевых ошибок.

