Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В 1984 году мама положила на мою сберкнижку 500 рублей к 18-летию: пошла в банк, не ожидала увидеть такую сумму в 2025

В 1984 году мама положила на мою сберкнижку 500 рублей к 18-летию: пошла в банк, не ожидала увидеть такую сумму в 2025Фото из архива "ПроГорода"

1984 год. Моя мама, полная веры в светлое завтра, делает мне царский подарок – кладет на мой счет в сберкассе 500 советских рублей. Тогда, это были колоссальные деньги! Представьте себе – на эти средства можно было купить вполне приличный подержанный мотоцикл "Восход" и рассекать по окрестностям, ощущая себя королем дороги! Мама мечтала, что к моему совершеннолетию эти деньги приумножатся, и я смогу осуществить свою самую заветную мечту.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Развал Советского Союза, экономический шторм, галопирующая инфляция – все это в мгновение ока превратило мои накопления в пыль. В 2000, с горечью открыв сберкнижку, я обнаружила жалкие остатки – всего 6 рублей. Конечно, я расстроилась, но решила не закрывать счет, оставив эту сберкнижку как своеобразный артефакт – напоминание о бурных и непредсказуемых временах.

И вот, 2025 год. Прошло два десятилетия. Любопытство берет верх, и я снова иду в отделение Сбербанка. И тут – неожиданный поворот! Государство решило компенсировать вклады, "съеденные" инфляцией 90-х. Оказывается, мне положена компенсация в размере удвоенной суммы первоначального вклада. Так мои 500 рублей превратились… в 1000 современных российских рублей.

Давайте будем честны, в 2025 году 1000 рублей – это сумма, над которой скорее посмеешься, чем обрадуешься. На эти деньги разве что купишь пару буханок хлеба, в то время как в 1984-м – целый мотоцикл! Но, как говорится, важен не подарок, а внимание. История с моей сберкнижкой приобрела для меня совершенно особенный, символический смысл.

Я до сих пор трепетно храню эту книжечку. Она для меня – не просто банковский документ, а живая летопись времени, календарь стремительных перемен, иллюстрация относительности ценностей. Это своего рода капсула времени, соединяющая меня с прошлым, шепчущая о бесконечной материнской любви и заботе. Эта сберкнижка – не про деньги, она про память, про историю моей семьи, про неразрывную связь поколений. Это мостик, перекинутый через десятилетия, напоминающий о том, что самое ценное в жизни – это не материальные блага, а любовь, семья и память.

Экспертное мнение: История с обесцениванием советских вкладов – это горький, но ценный урок для каждого. Она напоминает о необходимости грамотного управления личными финансами, диверсификации сбережений и постоянного мониторинга экономической ситуации. Не стоит складывать все яйца в одну корзину, лучше распределить свои активы между разными инструментами, чтобы защитить их от инфляции и других финансовых рисков.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+