В 1984 году мама положила на мою сберкнижку 500 рублей к 18-летию: пошла в банк, не ожидала увидеть такую сумму в 2025

Фото из архива "ПроГорода"

1984 год. Моя мама, полная веры в светлое завтра, делает мне царский подарок – кладет на мой счет в сберкассе 500 советских рублей. Тогда, это были колоссальные деньги! Представьте себе – на эти средства можно было купить вполне приличный подержанный мотоцикл "Восход" и рассекать по окрестностям, ощущая себя королем дороги! Мама мечтала, что к моему совершеннолетию эти деньги приумножатся, и я смогу осуществить свою самую заветную мечту. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Развал Советского Союза, экономический шторм, галопирующая инфляция – все это в мгновение ока превратило мои накопления в пыль. В 2000, с горечью открыв сберкнижку, я обнаружила жалкие остатки – всего 6 рублей. Конечно, я расстроилась, но решила не закрывать счет, оставив эту сберкнижку как своеобразный артефакт – напоминание о бурных и непредсказуемых временах.

И вот, 2025 год. Прошло два десятилетия. Любопытство берет верх, и я снова иду в отделение Сбербанка. И тут – неожиданный поворот! Государство решило компенсировать вклады, "съеденные" инфляцией 90-х. Оказывается, мне положена компенсация в размере удвоенной суммы первоначального вклада. Так мои 500 рублей превратились… в 1000 современных российских рублей.