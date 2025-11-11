Дачники, срочно - еду на дачу после первого снега: если не сделать, все пропадет, не только урожай

Многие считают, что с первыми морозами работы в саду заканчиваются. Это опасное заблуждение. Зимний визит на дачу — не просто прогулка, а необходимость, которая может спасти будущий урожай. Снег из надёжного защитника легко превращается в губительную силу, если вовремя не принять меры.

Угроза 1: Тяжёлый снег — тихий разрушитель

Под плотным снежным покровом ветви деревьев и кустов испытывают колоссальную нагрузку. Особенно уязвимы растения с острыми углами отхождения веток — яблони, груши, а также хвойные (туи, ели, можжевельники) и кусты смородины.

Что делать:

Аккуратно стряхивайте снег после сильных снегопадов, используя длинную палку или доску, обмотанную тканью. Действуйте мягко, чтобы не обломать хрупкие ветки.

Установите подпорки под крупные, раскидистые ветви плодовых деревьев.

Свяжите кроны хвойных растений, но не слишком туго, чтобы не нарушить воздухообмен и не вызвать выпревание. Используйте мягкий шпагат или специальные ленты.