Дачники, срочно - еду на дачу после первого снега: если не сделать, все пропадет, не только урожай
- 04:35 11 ноября
- Анастасия Дмитриева
Многие считают, что с первыми морозами работы в саду заканчиваются. Это опасное заблуждение. Зимний визит на дачу — не просто прогулка, а необходимость, которая может спасти будущий урожай. Снег из надёжного защитника легко превращается в губительную силу, если вовремя не принять меры.
Угроза 1: Тяжёлый снег — тихий разрушитель
Под плотным снежным покровом ветви деревьев и кустов испытывают колоссальную нагрузку. Особенно уязвимы растения с острыми углами отхождения веток — яблони, груши, а также хвойные (туи, ели, можжевельники) и кусты смородины.
Что делать:
-
Аккуратно стряхивайте снег после сильных снегопадов, используя длинную палку или доску, обмотанную тканью. Действуйте мягко, чтобы не обломать хрупкие ветки.
-
Установите подпорки под крупные, раскидистые ветви плодовых деревьев.
-
Свяжите кроны хвойных растений, но не слишком туго, чтобы не нарушить воздухообмен и не вызвать выпревание. Используйте мягкий шпагат или специальные ленты.
Мнение эксперта: «Главная ошибка дачников — думать, что снег — это только тепло. На самом деле он может обрушить половину сада за одну ночь», — комментирует агроном Сергей Михайлов.
Угроза 2: Уплотнённый снег — враг газона и грядок
До того как ляжет устойчивый снежный покров, газон и многолетние грядки крайне уязвимы. Хождение по ним, установка тяжелых предметов или сброс снега с дорожек уплотняют почву, травмируя корневую систему растений и способствуя их выпреванию.
Что делать:
-
Не ходите по газону и не складируйте на нём снег, счищенный с тропинок.
-
Перенаправьте снежные ресурсы: счищенный снег переносите в приствольные круги деревьев и кустарников. Это создаст дополнительную защиту для их корней от морозов.
Угроза 3: Соль с дорожек — тихий убийца почвы
Желая растопить лёд на дорожках, многие используют техническую соль. Весной талые воды вместе с ней просачиваются в грунт, засаливая его. Это приводит к угнетению растений, пожелтению листвы и резкому падению урожайности.
Что делать:
-
Откажитесь от соли в пользу безопасных материалов: песка, древесной золы или гранитной крошки. Они не меняют химический состав почвы и эффективно борются с гололёдом.
График зимних визитов
Чтобы сад вышел из зимы здоровым, навещайте его после каждого сильного снегопада или оттепели. Такой контроль не отнимет много времени, но позволит своевременно стряхнуть снег с веток, проверить укрытия и предотвратить накопление наледи. Эти несложные, но регулярные усилия — залог вашего богатого урожая в новом сезоне, пишет ИА ussurmedia.
