Чем отличаются квадратный и круглый дорожный знак со стрелкой направления движения - знать каждому водителю
- 03:35 11 ноября
- Анастасия Дмитриева
На дороге мелочей не бывает. Два внешне похожих знака — круглый и квадратный с белой стрелой на синем фоне — требуют от водителя совершенно разных действий. Путаница между ними может стоить не только штрафа, но и стать причиной аварии.
Круглый знак (4.1.1) — закон, который нельзя нарушать
Это предписывающий знак. Его требование обязательно для выполнения, и он не оставляет пространства для манёвров.
Что он означает:
-
Перед перекрёстком: Двигаться можно только прямо. Повороты налево/направо и разворот — запрещены.
В начале участка дороги: Движение прямо до следующего перекрёстка. Однако здесь есть важное исключение — вам разрешено повернуть направо для заезда во двор, на парковку или АЗС.
Зачем он нужен: Знак устанавливают на сложных перекрёстках, чтобы предотвратить хаотичное движение и пересечение транспортных потоков, повышая безопасность. Игнорирование его требований ведёт к штрафу.
Важное исключение: Маршрутные транспортные средства (автобусы, троллейбусы) могут отступать от этого правила, если их утверждённый маршрут требует поворота.
Квадратный знак (5.15.2) — ваш помощник в выборе полосы
Это знак особых предписаний. Он не запрещает, а информирует о том, какие направления движения разрешены с каждой полосы.
Что он означает:
-
Показывает разрешённые направления движения для полосы, над которой он установлен.
-
Может указывать только на прямое движение, а может разрешать и повороты — всё зависит от организации движения на конкретном перекрёстке.
Как его «читать»:
-
Знак всегда распространяет своё действие только на одну полосу, над которой висит.
-
Он часто дублируется дорожной разметкой 1.18 (стрелки на асфальте).
-
Устанавливается непосредственно перед перекрёстком, а иногда и заранее (за 50-150 метров), чтобы дать водителю время перестроиться.
Главное отличие: Требует или подсказывает?
Запомните простое правило:
-
Круглый знак (4.1.1) — ДИКТУЕТ: "Едь только прямо!".
-
Квадратный знак (5.15.2) — СООБЩАЕТ: "С этой полосы можно ехать вот так...".
Итог: Внимательно смотрите не только на стрелки, но и на форму знака. Эта деталь мгновенно подскажет вам, имеете ли вы дело с строгим предписанием или просто с полезной подсказкой по организации движения. Это простое правило сделает вашу езду более безопасной и безаварийной.
