Чем отличаются квадратный и круглый дорожный знак со стрелкой направления движения - знать каждому водителю

На дороге мелочей не бывает. Два внешне похожих знака — круглый и квадратный с белой стрелой на синем фоне — требуют от водителя совершенно разных действий. Путаница между ними может стоить не только штрафа, но и стать причиной аварии.

Круглый знак (4.1.1) — закон, который нельзя нарушать

Это предписывающий знак. Его требование обязательно для выполнения, и он не оставляет пространства для манёвров.

Что он означает:

  • Перед перекрёстком: Двигаться можно только прямо. Повороты налево/направо и разворот — запрещены.

  • В начале участка дороги: Движение прямо до следующего перекрёстка. Однако здесь есть важное исключение — вам разрешено повернуть направо для заезда во двор, на парковку или АЗС.

    • Зачем он нужен: Знак устанавливают на сложных перекрёстках, чтобы предотвратить хаотичное движение и пересечение транспортных потоков, повышая безопасность. Игнорирование его требований ведёт к штрафу.

    Важное исключение: Маршрутные транспортные средства (автобусы, троллейбусы) могут отступать от этого правила, если их утверждённый маршрут требует поворота.

    Квадратный знак (5.15.2) — ваш помощник в выборе полосы

    Это знак особых предписаний. Он не запрещает, а информирует о том, какие направления движения разрешены с каждой полосы.

    Что он означает:

    • Показывает разрешённые направления движения для полосы, над которой он установлен.

    • Может указывать только на прямое движение, а может разрешать и повороты — всё зависит от организации движения на конкретном перекрёстке.

    Как его «читать»:

    • Знак всегда распространяет своё действие только на одну полосу, над которой висит.

    • Он часто дублируется дорожной разметкой 1.18 (стрелки на асфальте).

    • Устанавливается непосредственно перед перекрёстком, а иногда и заранее (за 50-150 метров), чтобы дать водителю время перестроиться.

    Главное отличие: Требует или подсказывает?

    Запомните простое правило:

    • Круглый знак (4.1.1) — ДИКТУЕТ: "Едь только прямо!".

    • Квадратный знак (5.15.2) — СООБЩАЕТ: "С этой полосы можно ехать вот так...".

    Итог: Внимательно смотрите не только на стрелки, но и на форму знака. Эта деталь мгновенно подскажет вам, имеете ли вы дело с строгим предписанием или просто с полезной подсказкой по организации движения. Это простое правило сделает вашу езду более безопасной и безаварийной.

