Как правильно и вкусно заморозить опята на зиму в домашних условиях - 4 рецепта

Ароматные жареные опята с картошкой — классика осеннего меню. Чтобы продлить этот гастрономический сезон, многие хозяйки замораживают грибы. Опята идеально подходят для этого: их шляпки не слишком водянистые, поэтому после разморозки они не превращаются в кашу.

Подготовка: главный этап

Купленные в магазине опята можно замораживать сразу. А вот с лесными «трофеями» нужно провести небольшую работу: