Заворачиваю сковороду в полиэтиленовый пакет, и нагар отлетает моментально — любуюсь отражением

Пригоревшая еда — не приговор для посуды. Вместо агрессивной химии можно использовать простой и эффективный метод, который вернет сковороде чистоту без вреда для покрытия.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Готовим «реактив»

Смешайте в миске колу, соду, моющее средство и соль до однородной консистенции. Дайте смеси немного постоять, чтобы началась химическая реакция с выделением пузырьков.

Шаг 2. Погружаем сковороду

Поместите сковороду в прочный пакет и тщательно покройте её приготовленным составом со всех сторон. Пакет плотно завяжите, чтобы жидкость не вытекла. Если используете миску, просто полностью погрузите в неё посуду.

Шаг 3. Ждем

Оставьте сковороду в растворе на 1-1,5 часа. Этого времени достаточно, чтобы активные компоненты разрушили пригоревшие слои.

Шаг 4. Счищаем нагар

Достаньте сковороду. Большая часть нагара к этому времени уже отслоится. Пройдитесь по оставшимся загрязнениям жесткой стороной губки или нейлоновой щетки — они легко отойдут.

Шаг 5. Финальное ополаскивание

Тщательно смойте остатки смеси под струей теплой воды. Для полной чистоты можно дополнительно помыть сковороду с обычным средством для посуды.

Результат и преимущества

Этот метод отлично подходит для чугуна, нержавеющей стали и керамических покрытий. Его главные плюсы:

Экономичность: Компоненты стоят дешевле специализированной химии.

Безопасность: Щадящий состав не царапает и не портит покрытие.

Эффективность: Справляется с застарелым и сложным нагаром.

С помощью этого простого рецепта утомительная чистка превращается в быструю рутину, а ваша сковорода снова готова к использованию, пишет progorod43.ru.

