Главное — создать условия: почему не цветёт декабрист и как спасти положение

Шлюмбергера, известная всем как «декабрист» или «рождественник», способна цвести несколько раз в год. Однако это растение требует особого подхода, и его капризный характер знаком многим цветоводам. Чтобы добиться регулярного и пышного цветения, важно соблюдать несколько ключевых правил.

Полив: главное — не перелить

Одна из самых частых ошибок в уходе за декабристом — чрезмерный полив. Особенно опасно заливать растение в летний период. Активный полив следует начинать только с момента начала вегетации, когда растение трогается в рост и готовится к формированию бутонов.