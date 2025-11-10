Крошку в горшок в ноябре — и герань как подменили: листва не желтеет, а бутоны лезут даже на молодых черенках

Ваши пеларгонии (в народе – герань) выглядят уставшими, теряют листья и отказываются радовать пышным цветением? Не спешите расстраиваться! Существует простой, доступный и невероятно эффективный способ превратить их в настоящих "королев сада", дарящих вам каскады ярких бутонов. Этот секрет подкормки настолько прост, что проводить ее можно всего лишь раз в две недели, а результат превзойдет все ожидания.

Опытный агроном Ксения Давыдова, признанный эксперт в области садоводства и цветоводства, делится своим фирменным секретом – подкормкой герани чудодейственным раствором на основе куркумы. После такой "золотой" терапии даже взрослые, ослабленные растения и только укорененные черенки буквально "оживают" и расцветают с новой силой.