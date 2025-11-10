Многолетники, которые можно посеять под зиму: ноябрь - идеальное время для этого

Пока сад засыпает, у вас есть уникальный шанс заложить основу для его будущего великолепия. Посев многолетников под зиму — это не просто способ сэкономить время весной, а стратегический прием, позволяющий получить более сильные, здоровые и выносливые растения.

Почему это работает? Наука на вашей стороне

Холодная стратификация — это естественный механизм, который запускает сложные биохимические процессы в семенах: